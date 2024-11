Sergio Pérez estalla contra Red Bull tras su fracaso en Las Vegas, no puede más

El Gran Premio de Las Vegas de 2024 no fue un fin de semana fácil para Sergio Pérez. El piloto mexicano de Red Bull se vio nuevamente envuelto en polémicas por su desempeño, mientras las críticas de su equipo aumentaban.

Mientras Helmut Marko, asesor de Red Bull, señaló abiertamente la diferencia de puntos con su compañero Max Verstappen, Pérez no dudó en manifestar su frustración por lo que consideró una estrategia errónea que afectó su rendimiento en la carrera.

Sergio Pérez no pudo pasar de la décima posición en el circuito de Las Vegas, a pesar de haber comenzado con una remontada que parecía prometedora. Sin embargo, el mexicano no se mostró satisfecho con el resultado. En declaraciones tras la carrera, Checo dejó claro que la estrategia de Red Bull fue un factor crucial en su bajo rendimiento.

Unfortunately we didn’t recover enough, we risked on a diferent strategy wich did not pay off.



Lamentablemente no recuperamos lo suficiente. Arriesgamos con una estrategia diferente, pero no dio resultado.