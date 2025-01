Sergio Pérez tiene fecha de regreso a la Fórmula 1, un nuevo peligro para los favoritos del campeonato

Sergio Pérez, piloto mexicano de la Fórmula 1, vivirá una temporada 2025 fuera de la parrilla, algo que no ocurría desde que debutó en la categoría en 2011. La decisión de Red Bull de no contar con él para la próxima temporada, a pesar de tener contrato, ha marcado un giro inesperado en su carrera. Sin embargo, la situación no significa el fin de su trayectoria, sino más bien un año sabático en el que Pérez espera regresar más fuerte que nunca.

El motivo del año sabático

El principal factor que ha llevado a esta situación es el rendimiento de Sergio Pérez durante la temporada 2024. A pesar de los esfuerzos del piloto mexicano, no logró demostrar el nivel esperado por el equipo Red Bull, que se encuentra en una de sus etapas más exitosas en la Fórmula 1. Este bajón en su rendimiento, sumado a la competencia interna dentro del equipo, hizo que Red Bull decidiera no renovar su contrato para el año 2025, dejando a Pérez fuera de la parrilla.

Es importante destacar que esta será la primera vez en su carrera que el piloto no tendrá un asiento en la Fórmula 1. Para un piloto con la experiencia y el reconocimiento de Pérez, esta situación resulta un reto que ha tomado con madurez, aunque siempre con la esperanza de regresar a la máxima categoría del automovilismo.

La esperanza de un regreso

A pesar de este revés, Antonio Pérez, padre del piloto, se muestra optimista sobre el futuro de su hijo. En declaraciones recientes, destacó que Sergio tiene la oportunidad de reflexionar y mejorar durante este año sabático. Recordó que otros pilotos de renombre, como Niki Lauda, Kimi Räikkönen y Fernando Alonso, se tomaron un tiempo fuera de la Fórmula 1 y regresaron con más fuerza, lo que alimenta las expectativas de que el regreso de Pérez sea igualmente exitoso.

La Fórmula 1 publicó una serie de predicciones para el 2025 en su cuenta de Instagram, entres las que está el regreso de Checo Pérez a la mitad de la próxima temporada. 🏎️🇲🇽



¿Qué opinan?🤔 pic.twitter.com/LBTZ15i0pJ — Gabo Martínez (@gabomrubio) January 22, 2025

Además, la familia de Sergio Pérez está disfrutando de este tiempo juntos. Según su padre, el piloto mexicano tiene la oportunidad de acompañar a su hijo "Chequito" en sus actividades deportivas, algo que no podía hacer debido a los compromisos con la F1. Este tiempo en familia podría brindarle un descanso necesario, permitiéndole renovar energías para cuando llegue la oportunidad de regresar a la Fórmula 1 en 2026.