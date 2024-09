Stroll escucha a Alonso: Aston Martin sueña con cerrar en grande la temporada 2024 de Fórmula 1

Definitivamente este no es el año para Aston Martin. Si bien es cierto que Lawrence Stroll trabaja en un proyecto ambicioso, su escudería no ha encontrado hasta el momento el diseño adecuado para pelear por un podio en el circuito de Fórmula 1.

Ahora, y tras perder medio año, la escudería anuncia las mejoras para el vehículo que tanto solicitó el piloto español Fernando Alonso.

“Somos todos muy ambiciosos, queremos estar arriba, y lo estábamos el año pasado. Pero este año hemos dado un paso atrás, que está suponiendo un lastre. Vamos a traer mejoras que van a llegar en breve”, manifestó Mike Krack, 'Team Principal' de Aston Martin.

Los problemas fueron varios: tracción escasa, poco giro del volante en curva lenta y el AMR24 no ha despegado, entre otros.

🗣️ La constructiva reflexión de Alonso pese a su gran resultado 🤝



"Para las próximas carreras tenemos que subir el nivel si queremos coger puntos"#SingapurDAZNF1 🇸🇬 pic.twitter.com/gq8tRDF4Rs — DAZN España (@DAZN_ES) September 22, 2024

En ese sentido, explicó: “Hay mejoras que vendrán pronto, así que se le puede decir a la gente que pronto espero que funcionen. Hemos pasado mucho tiempo intentando entender, porque a veces se ve en el 'pit lane' que la gente trae nuevas piezas, y funcionan mejor en un área, peor en otra, y nosotros hemos sufrido desde el principio”.

Lo cierto es que Krack, al igual que Fernando Alonso, admite que la temporada no fue buena para Aston Martin pero se entusiasma con cerrar de la mejor forma el año. “Ahora tenemos un parón largo que nos permite terminar todo y traer actualizaciones en las próximas carreras... Estamos trabajando en ello, pero hay que ser sinceros, la temporada no ha ido como queríamos, y como debíamos. Las mejoras que hemos traído al coche no han sido suficientemente buenas, no nos han traído el rendimiento que queríamos”, completó.

¿Podrá hacer magia Alonso?

El gran interrogante es saber qué podrá hacer Fernando Alonso con las piezas nuevas. El español no tiene en sus planes tirar la toalla para lo que resta del año y piensa en “cambiar el ritmo” para sumar puntos en las próximas carreras.

A few more from Singapore. 📸#SingaporeGP pic.twitter.com/JpThBjOkFs — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) September 25, 2024

“2026 está en nuestras cabezas, con Newey, Cardile... pero lo que estamos haciendo ahora no es lo suficientemente bueno, y en 2025 tenemos que cambiar el ritmo”, manifestó en diálogo con DAZN.

Por último, destacó la inclusión de las piezas nuevas y resaltó: “Necesitamos encontrar tres o cuatro décimas si queremos volver a estar liderando ese grupo medio, y el equipo está haciendo todo lo posible”.