Toto Wolff define su estrategia para convencer a Max Verstappen y mete más miedo a Red Bull

En un movimiento estratégico que ha sacudido los cimientos del mundo de la Fórmula 1, el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, ha revelado su disposición a "jugar al juego de la espera" en su intento por atraer al talentoso piloto neerlandés Max Verstappen a las filas de Mercedes.

Wolff, conocido por su enfoque calculado y su capacidad para tomar decisiones audaces, ha optado por una táctica de paciencia mientras persigue al joven prodigio de Red Bull Racing. Fuentes cercanas al equipo revelan que el jefe de Mercedes está dispuesto a esperar el momento adecuado para lanzar una oferta irresistible a Verstappen a pesar de su contrato en vigor con la marca austriaca.

Esta estrategia de "esperar y ver" refleja la confianza de Wolff en la competitividad y el atractivo de Mercedes como destino para los pilotos de élite.

Sin embargo, esta estrategia no significa inactividad para Wolff y su equipo. Se rumorea que Mercedes está elaborando un paquete de beneficios tentadores que incluiría no solo un contrato lucrativo, sino también garantías de desarrollo de automóviles competitivos y un ambiente de equipo que fomente el crecimiento y el éxito personal.

Very good day for the team @redbullracing 🤝 Great to be on pole here at Suzuka! Thank you all for the support today, on to race day now 🇯🇵 pic.twitter.com/2ZsI4xCngT