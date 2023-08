Toto Wolff no se cree ni a Max Verstappen ni a Red Bull: Checo Pérez se la juega con su rival cerca

Toto Wolff ha sido la última persona importante dentro de la Fórmula 1 en hablar sobre la constante superioridad que Max Verstappen tiene sobre Sergio Pérez. Su ventaja en el Mundial es de 125 puntos.

La clasificación del Gran Premio de Zandvoort ha sido el último ejemplo de algo que viene sucediendo desde que el piloto mexicano acabase segundo en Miami, días después de conseguir una victoria en Baku que nos hizo pensar que la batalla entre los dos pilotos de Red Bull podía deparar emociones fuertes hasta el final del campeonato. Desde entonces, los problemas de Checo para conducir a alto nivel su coche han sido constantes y eso ha provocado que diferentes voces del paddock miren con recelo lo que ocurre en la escudería del toro rojo.

“Checo no es un idiota, le hemos visto durante los años. Ha ganado carreras, es un múltiple ganador de grandes premios que ha estado por ejemplo en Racing Point. Ya hemos visto que Max destruye todo lo que hace, ya sea por la habilidad para crear un coche enfocado hacia él que es muy difícil de pilotar, pero que si lo haces genera esas ventajas. Pero 1.3 segundos no tienen una explicación obvia. Es bastante extraño”, decía Toto Wolff sobre la superioridad que está mostrando Max Verstappen sobre Pérez.

Red Bull se 'defiende'

La propia escudería de los pilotos ha querido poner algo de luz sobre este tema tan controvertido. Paul Monaghan, ingeniero jefe de Red Bull, explicaba lo que ocurre al comparar al holandés con el mexicano: “Su buen rendimiento asegurado en todas partes es uno de los puntos más fuertes. Puede tener una mala sesión, pero a la siguiente ya está ahí. No comete muchos errores y es un buen indicador de su nivel de confianza. ¿Checo? La confianza entre pilotos es líquida, se ve en otros equipos. Checo ganó en Azerbaiyán, luego hizo la pole en Miami y a partir de ahí la confianza fue hacia Max en carrera. Checo no ha estado abajo en la clasificación en ninguna carrera, puede que se marche de alguna con malas sensaciones pero cuando llega la siguiente, tiene confianza. Es un elemento maravilloso del equipo y le apoyaremos con todo lo que tenemos”. Palabras que no terminan con el debate sobre el futuro de Pérez, al que la competencia de Ricciardo puede poner contra las cuerdas si los resultados hasta final de temporada no son buenos.