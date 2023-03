Tremendo varapalo para Alonso y Hamilton: solo hay un piloto igual de bueno que Verstappen

El Gran Premio de Arabia Saudí no se celebrará hasta el próximo 19 de marzo, es decir, que este fin de semana descansa el campeonato de Fórmula 1, pero hay muchos pilotos que tienen su dosis de responsabilidad en dicha carrera ya que según sea el resultado obtenido podrán marcarse unos objetivos u otros a nivel general.

Fernando Alonso y Lewis Hamilton, amén de Charles Leclerc, son los pilotos que se postulaban, hasta hace escasas horas, como los capaces de plantar cara a Max Verstappen, el indiscutible dominador de la categoría. Pero ojo, Mika Hakkinen, una leyenda de F1, ha realizado unas declaraciones que suponen todo un varapalo para estos tres hombres: Lando Norris es el único con cualidades tan reseñables como el bicampeón neerlandés.

En palabras recogidas por Unibet International, Hakkinen no ha podido ser más contundente con su manifiesto: "Es un conductor muy rápido, ha logrado mucho y ha mostrado resultados convincentes de forma muy consistente. Es supertalentoso, no hay duda al respecto. Está al mismo nivel que Verstappen, es decir, a un nivel muy alto en cuanto a velocidad.”

Esto choca de lleno, tal y como ha corroborado el propio Hakkinen, con que el joven piloto británico pueda hacer grandes cosas esta temporada ya que el rendimiento de McLaren fue un tanto discreto en el primer compromiso de la temporada celebrado en Bahréin hace cinco días atrás. Lando finalizó la carrera en decimoséptima posición y su compañero en la marca naranja, Oscar Piastri, se vio obligado a abandonar antes de tiempo.

Por ello, Hakkinen ha querido aprovechar la situación, aparte de para asestar un duro golpe a Hamilton y Alonso, quien para él no son tan buenos como Verstappen, para ratificar la incompetencia de McLaren para aspirar a los puestos de cabeza y permitir al mencionado Norris exhibir la totalidad de su talento: “No creo que McLaren tenga expectativas muy altas este año. Conocen su departamento de desarrollo y sus patrocinadores y socios son gigantes tecnológicos de clase mundial. McLaren cuenta con su apoyo, pero el equipo sabe que aún no han llegado. Están en esto a largo plazo. Podría haber algunos resultados positivos este año, pero creo que el verdadero desempeño se verá en un par de años”.