Un campeón del mundo desata la polémica en F1 con un duro ataque a Lewis Hamilton

Lewis Hamilton sigue siendo el centro de atención en uno de los debates más candentes de la Fórmula 1: ¿es realmente el mejor piloto de la historia? Con siete campeonatos mundiales en su palmarés, al igual que Michael Schumacher, el británico está en lo más alto de la lista de pilotos más laureados. Sin embargo, su legado no está exento de controversias.

La principal crítica hacia Hamilton es la superioridad de sus monoplazas. Durante los años de dominio de Mercedes, su coche era notablemente superior al resto de la parrilla, lo que para algunos resta mérito a sus títulos. Esta disparidad técnica ha sido un argumento recurrente entre quienes consideran que las circunstancias han jugado a favor del británico.

En esta ocasión, Jacques Villeneuve, campeón del mundo en 1997, ha sido quien ha reavivado la polémica. El canadiense, conocido por sus opiniones directas, ha afirmado que Hamilton no merece ser considerado el mejor de todos los tiempos. "Nunca será el mejor. Hay demasiada evolución en los coches, son demasiado diferentes", declaró Villeneuve en una entrevista con 'Motorsport'.

El expiloto destacó que los campeonatos ganados en décadas pasadas tenían mucho más mérito. Según Villeneuve, los pilotos como Jackie Stewart o Emerson Fittipaldi competían en condiciones mucho más adversas, con coches menos fiables y riesgos mortales en cada carrera. "Tres campeonatos en esa época son probablemente más impresionantes que cinco o seis ahora", añadió.

🚨| Jacques Villeneuve: "If we take Verstappen out of F1, nobody cares."



"If we take Lewis Hamilton out of F1, people care."



[@GPblog_NL] pic.twitter.com/ixVmHu0pg2