Un día para recordar: los hermanos Leclerc correrán juntos en Abu Dhabi por primera vez

La temporada 2024 de la Fórmula 1 está a punto de llegar a su fin, y el Gran Premio de Abu Dhabi promete ser uno de los más históricos. En este evento, Ferrari tiene la oportunidad de luchar por el campeonato de constructores, mientras que el campeonato de pilotos ya ha sido decidido a favor de Max Verstappen.

Sin embargo, lo que realmente hará que este fin de semana sea recordado por muchos será un hecho inédito: por primera vez en la historia de la F1, dos hermanos correrán para el mismo equipo en la misma prueba.

Charles Leclerc, el piloto principal de Ferrari, y Arthur Leclerc, su hermano menor, serán los grandes protagonistas de la primera sesión de entrenamientos libres en el Circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi.

Brothers 🤝 teammates



History for @Charles_Leclerc and @arthur_leclerc7 as they are set to become the first brothers in F1 history to take part in the same session for the same team! 🥹 pic.twitter.com/zhb9cawKR4