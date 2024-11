Un expiloto lanza un consejo a Red Bull, Carlos Sainz es la clave

El mundo de la Fórmula 1 está en constante movimiento, y las decisiones sobre el futuro de los pilotos nunca dejan de generar titulares. En este contexto, un nombre que ha acaparado atención es el de Carlos Sainz, quien, tras su paso por Ferrari, parece estar encaminado a una nueva etapa.

Carlos Sainz tiene una reputación consolidada en la Fórmula 1. Su talento y consistencia lo han colocado como uno de los pilotos más destacados de la parrilla. Después de varias temporadas en Ferrari, Sainz se prepara para dar un giro a su carrera. Según Montoya, la decisión de Red Bull de fichar a Sainz sería una jugada inteligente.

📰: Juan Pablo Montoya suggests Red Bull should pursue Carlos Sainz over rookie Franco Colapinto as Max Verstappen’s teammate, arguing that Sainz’s experience would better support the team’s goals. Montoya believes Red Bull could negotiate a transfer fee with Williams for Sainz,… pic.twitter.com/CEVftj2ku4