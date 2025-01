Un mecánico desvela el lado oculto de Fernando Alonso, lo que nadie se imaginaba en la F1

La Fórmula 1 es un deporte lleno de glamour, pero también de tensiones y desafíos. A menudo, los pilotos son juzgados por su comportamiento dentro y fuera de la pista. Fernando Alonso, uno de los pilotos más exitosos y polémicos de la historia de la F1, no es la excepción. Recientemente, un mecánico ha revelado detalles sorprendentes sobre el verdadero carácter de Alonso, desmitificando la imagen que muchos tienen de él.

A lo largo de su carrera, Fernando Alonso ha sido objeto de numerosas críticas. Algunos lo describen como arrogante, egoísta y difícil de tratar, lo que ha alimentado su reputación como un piloto problemático. Estas características han sido, en parte, la causa de su salida de diferentes equipos a lo largo de los años. Sin embargo, estas percepciones externas no reflejan la realidad de cómo es realmente dentro de un equipo de F1.

Rob Smedley, ex ingeniero de Ferrari que trabajó junto a Felipe Massa, ha ofrecido una visión más humana de Alonso. En un podcast llamado Red, según apunta La Razón, Smedley comparó al asturiano con otra gran figura de la F1, Michael Schumacher.

Según Smedley, tanto Schumacher como Alonso tienen una reputación pública que dista mucho de la persona que son en realidad. "Fernando está muy solo y lo que se ve de él en términos de personalidad no es lo que es en el equipo", explica Smedley. Este testimonio revela a un Alonso diferente: un hombre apasionado, generoso y profundamente competitivo, que lo da todo por el equipo.

Rob Smedley: "He (Fernando Alonso) has that reputation, but what you see from the outside is not what you get from the inside. And the Fernando you see from the outside... He's just like Michael, isn't he?"



1/11 https://t.co/p2rFhydn0h pic.twitter.com/U3tDSXVX0n