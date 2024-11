Valtteri Bottas tiene la última palabra, su futuro está en el aire

Valtteri Bottas, piloto finlandés de Fórmula 1, se encuentra en una encrucijada. Su futuro en el equipo Sauber es incierto, y todos los ojos están puestos en lo que sucederá en las próximas semanas.

Recientemente, Valtteri Bottas fue interrogado sobre su permanencia en Sauber para la próxima temporada. A pesar de que se han mantenido conversaciones entre carreras, el piloto afirmó que no hubo discusiones durante el fin de semana de carrera en Interlagos. Bottas expresó que espera hablar con el jefe del equipo pronto y que está ansioso por recibir noticias.

