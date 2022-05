Verstappen asume su derrota ante Leclerc y culpa a Red Bull del error

Max Verstappen no está teniendo un buen fin de semana en Mónaco, el agarre de la parte delantera de su RB18 no ha sido el esperado por parte del piloto y lo ha ido demostrando, primero en los libres y después ayer durante la clasificación, en donde no pudo pasar del cuarto puesto en ninguno de los dos sitios y hoy en la carrera todo apunta a que sucederá lo mismo, aunque, intentará acercarse lo máximo posible a los Ferrari para no perder demasiados puntos con ellos.

Unos Ferrari que han dominado de principio a fin la clasificación del GP de Mónaco con pole para Charles Leclerc con un tiempo de 1:11:376 y una segunda posición para Carlos Sainz con un 1:11:601. El piloto monegasco ha volado en su circuito y le ha sacado 3 décimas a su propio compañero de equipo. Por su parte, Max Verstappen hizo un 1:11:666, no muy alejado del español, pero sí de la cabeza. La tercera posición fue para su compañero de equipo Sergio Pérez y su 1:11:629.

“Es una pena. En general, este es un fin de semana está siendo bastante difícil para mí, pero esa última ronda al menos fue un poco mejor. No hubiera logrado la pole, porque Charles Leclerc y Ferrari son muy fuertes este fin de semana. Pero podría haber terminado en una posición ligeramente mejor. Pero sí, eso también es Mónaco, una bandera roja y se acaba todo. Es una pena que haya pasado por segundo año consecutivo”, apuntaba Verstappen tras acabar la clasificación, antes de hacer alusión a su RB18.

“Obviamente, tenemos que analizar después de la clasificación dónde está exactamente la diferencia con Ferrari. Sufrí más subviraje de lo que me gustaría. Esas cosas no ayudan, especialmente en una pista como esta de Mónaco, donde quieres que el coche gire muy rápido y eso lo hizo difícil hoy”, asegura el belga. Y es que, su Red Bull, como se ha apuntado anteriormente, ha carecido durante todo el fin de semana de agarre en la parte delantera, a diferencia de el de su compañero Checho Pérez, donde no es tan exagerado su despegue de la pista.