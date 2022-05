Leclerc carga contra Domenicali y lanza un órdago a la FIA en Mónaco

Stefano Domenicali lanzaba hace pocos días un aviso que no ha sentado nada bien a los pilotos de la fórmula 1. Bien es cierto que empezó siendo todo un rumor, pero que, a medida que han ido pasando los días, ha ido cobrando mucha más fuerza hasta tal punto que existe ya cierto run run en el paddock de que pueda llevar a convertirse en una realidad, y es que, el que un día formara parte del equipo de Ferrari, ha dejado caer que este año puede que sea el último del GP de Mónaco en el calendario de la Fórmula 1.

Según Domenicali, la cita mundialística de Mónaco rompe por completo la armonía y el sentido del calendario de la F1, ya que, considera que los 3 grandes premios que se disputan de en Estados Unidos se deben disputar de manera consecutiva, y no de forma partida como sucede este año, por lo que, de llevase a cabo la idea que maneja el exdirigente italiano, empezaría nada más y nada menos que en el año 2023, informa motorsport.

Uno de los mayores detractores de esta idea es el piloto monegasco Charles Leclerc: “Creo que ahora sería un mal movimiento para ambas partes. Nunca he conocido a Mónaco sin la F1, aparte de las razones obvias, por el COVID en 2020. Y la F1 sin Mónaco para mí no es F1. Creo que la F1 tiene una historia, tiene algunas pistas históricas como Silverstone, Monza y Mónaco también, y creo que deberían permanecer en el calendario”, añadía el de Ferrari.

Duras críticas de Leclerc hacia esta idea, el cual también ha sido cuestionado por otras cuestiones técnicas de su monoplaza:” Lo he pensado más de una vez, si mejoraría mucho los adelantamientos. No sé, tal vez antes del túnel puedas ir a la izquierda y hacer una gran recta allí. ¿Pero cómo de factible es?”, respondía acerca de la modificación de la distribución de su Ferrari.

"No estoy seguro. Por supuesto, adelantar es difícil, pero creo que lo que a todos nos encanta como pilotos es el desafío, especialmente en la clasificación para hacer esa vuelta", concretaba más tarde. Tenga o no tenga razón, lo cierto es que cuesta mucho imaginarse una fórmula 1 en la que no exista el GP de Mónaco y sus casinos y vistas de fondo. Veremos qué acaba sucediendo.