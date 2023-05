Verstappen indignado con la decisión de Red Bull que da vida a Fernando Alonso y Checo Pérez

Max Verstappen partía como gran favorito para coronarse por tercer año consecutivo como Campeón del Mundo de F1, el neerlandés no parecía que tuviera rival esta temporada. Sin embargo, Sergio ‘Checo’ Pérez se ha negado a quedarse atrás y con la victoria en el GP de Azerbaiyán presentó candidatura al campeonato mundial, algo que a Max Verstappen no le hará ninguna gracia, ya que con el mismo coche, el mexicano le puede llegar a competir e incluso a ganarle en ciertas ocasiones.

Ante tal situación, lo normal sería que el equipo interviniese y designara un piloto líder y otro segundo. Sin embargo, a esta alturas de mundial, en la escudería austríaca consideran que no es el momento de tomar dicha decisión y no darán ninguna prioridad a un Max Verstappen que no estará nada satisfecho con las declaraciones de Christian Horner: “Los dos iban al máximo. Como siempre les dejamos correr hasta el final y se presionaron los dos. Aún es pronto para mirar al mundial”. Afirmó el jefe de equipo de Red Bull al ser preguntado sobre si ambos pilotos estaban luchando realmente.

Una situación como la de este mundial no debe gustar nada a Max Verstappen, el piloto neerlandés está muy acostumbrado a ser el beneficiado de órdenes de equipo y siempre ha sido considerado como el primer piloto. Sin embargo, Checo ha hecho un gran trabajo en este inicio de temporada y ha puesto a Red Bull en una situación donde no le pueden ni deben prohibir luchar con su compañero.

Para que esto siga así, será esencial que siga ganando carreras y ponga contra las cuerdas a Verstappen sin provocar choques entre ellos, algo que podría acabar dejando tocados a los Red Bull y dando alas a Fernando Alonso. El piloto asturiano está al acecho para que, en caso de conflicto en Red Bull, pueda aprovechar y ganar lo máximo posible, algo que ya recuerda de su etapa en McLaren en 2007, cuando le tocó formar parte de los conflictos,

Así pues, Red Bull se la está jugando con la decisión de dejar competir libremente a sus pilotos, ya que en la mente de un carrerista, quedar segundo no es nunca una opción.