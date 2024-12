Verstappen lanza una advertencia a Red Bull: el ultimátum que podría cambiar la estrategia para 2025

Max Verstappen ha dejado claro que, tras cuatro campeonatos consecutivos, 2025 podría ser su última oportunidad de ganar otro título de Fórmula 1. Aunque está disfrutando de sus vacaciones, el piloto de Red Bull ya piensa en el futuro. El 2025 promete ser un año crucial para la escudería y el propio Verstappen, que ha lanzado una advertencia a su equipo sobre los cambios necesarios para mantener su dominio en la F1.

El 2025 será un año de transición para Red Bull, que ya mira hacia el reglamento de 2026. En ese año, la Fórmula 1 cambiará de manera significativa con nuevos coches, limitaciones y tecnologías. Estos cambios requieren una preparación meticulosa. Sin embargo, para el 2025, las mejoras en el RB20 podrían ser limitadas, lo que deja a Verstappen con una sensación de incertidumbre.

A pesar de que Red Bull ganó el Mundial de Constructores, la competitividad del equipo se ha visto comprometida. McLaren y Ferrari han mostrado gran nivel, y el RB20 no siempre ha sido el coche más rápido de la parrilla.

Verstappen ha tenido que lidiar con una caída en el rendimiento, especialmente después de la mitad de la temporada. De hecho, no logró una victoria hasta el caos del GP de Brasil, lo que refleja las dificultades que ha tenido que enfrentar.

Max Verstappen has expressed a desire for a change in the Red Bull RB21 livery, requesting a switch from the team's usual matte-blue finish to something more striking.



