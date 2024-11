Verstappen manda un mensaje claro a Norris, el trono es solo para uno

La última carrera de Fórmula 1 en Brasil dejó un mensaje contundente: Max Verstappen es el rey de la pista y no tiene intención de ceder su trono. La victoria de Verstappen, que partió desde posiciones traseras en la parrilla, no solo reafirmó su dominio en la temporada, sino que también puso a Lando Norris en una situación crítica en su búsqueda por el título.

La actuación de Max Verstappen en Brasil fue más que una simple victoria; fue una declaración de intenciones. Desde el inicio, el piloto de Red Bull mostró su habilidad al avanzar posiciones, demostrando que es capaz de sobreponerse a cualquier adversidad. Con su triunfo, Verstappen recortó puntos cruciales y dejó a Norris casi sin opciones para aspirar al campeonato.

Unbelievable!!!🏆 What a roller coaster… SIMPLY LOVELY 🙌 Thank you everyone @redbullracing 💪 pic.twitter.com/TFoA2qzHr8