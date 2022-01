Vettel pierde a su aliado y Alpine está atento para ayudar a Alonso

El mundo de la Fórmula 1 no se detiene ni en los meses de enero y febrero, ya los únicos del calendario en los que no se celebra un Gran Premio, que en 2022 serán 23. Aunque ahora las noticias no tienen tanto que ver con los primeros espada, los cambios de cromos terminarán afectando a estos y mucho.

El equipo Aston Martin Cognizant, que volvía a la F1 el pasado 2021 tras 60 años alejado de ella, ha comunicado oficialmente que Otmar Szafnauer, director general y jefe de equipo de los británicos hasta el pasado mes de diciembre, ha dejado de ser parte del equipo para desligarse por completo del mismo.

A partir de ahora Aston Martin buscará a la persona que ocupe el cargo a partir del próximo mes de marzo, pero como la propia escudería ha afirmado, lo harán sin prisa: “nos tomaremos todo el tiempo que sea necesario para decidir quién ocupará el puesto de director de equipo en las próximas temporadas”.

Otmar llevaba ya más de una década en la estructura de Aston Martin (se unió en 2009 a Force India, aunque el equipo se ha amoldado a distintos cambios relevantes a lo largo de los últimos años, como fue el cambio de propiedad, cuando el empresario canadiense Lawrence Stroll se hizo con el control de la escudería.

Lo que se ha rumoreado en el paddock y en la prensa especialista de la Fórmula 1 es que Alpine ha puesto sus ojos en Szafnauer dada su amplia experiencia en la categoría y de este modo el jefe directo de Sebastian Vettel pasaría a ser el mayor aliado de un Fernando Alonso que tiene puestas muchas esperanzas en este nuevo año tras dejar atrás una era híbrida que ha sido nefasta para sus intereses.

Así pues, a falta ya de poco más de dos meses para que de inicio la nueva temporada de Fórmula 1, ya se sabe que Vettel ha perdido a su mano derecha y que Alonso podría tener a un nuevo director de filas con mucha experiencia y con ganas de hacer historia en un equipo que sueña con ganar mundiales en un futuro no muy lejano.