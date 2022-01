Mercedes ya va dos pasos por delante en 2022: primera imagen del W13

Las sensaciones en Mercedes de cara a este nuevo año plagado de incógnitas están siendo realmente buenas. Al menos eso es lo que se puede deducir de las publicaciones que el equipo británico viene realizando en las últimas semanas en sus redes sociales.

Si hace tan solo unos días los de Brackley (Inglaterra) mostraban por primera vez el sonido que salía del coche que se está construyendo para este 2022, en las últimas horas ha sido el monoplaza en sí lo que han querido compartir con sus fans. El W13 ya tiene forma y eso es lo que se ha podido ver en una misteriosa fotografía, ya que Mercedes no ha querido que esta mostrase el coche a la perfección, como es lógico por otra parte.

El hecho de que el equipo que dirige Totto Wolf esté mostrando más que sus rivales hace pensar que las cosas están yendo muy bien para los subcampeones en esta nueva adaptación tras la era híbrida que tantos éxitos les ha reportado. Aún faltan semanas para ver en pista a los coches de este 2022 pero Mercedes ya ha enseñado el suyo.

No se sabe aún a ciencia cierta si los de Hamilton continuarán este año con el color negro como color principal del bólido, algo que han hecho en los últimos dos años como muestra a la comunidad negra ante los continuos casos de racismo surgidos en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos. Se cree que el 2022 podría ser el de la vuelta de Mercedes al color plateado pero son todo especulaciones y esto no se conocerá hasta que los de Wolf presenten su nuevo coche de manera oficial, para lo que aún no hay fecha fijada.

Lo que si parece ya claro es que Hamilton será uno de los dos pilotos que estará a los mandos de ese W13 tras unas semanas de rumores apuntando a su retirada prematura. Ha sido la misma escudería quien a través de una publicación en la que se podía leer: “Ante la adversidad otros rompen récords” y en la que aparece Lewis con el mono de Mercedes puesto, ha confirmado su continuidad para hacer precisamente eso, seguir batiendo todos los registros posibles. ¿El más importante? La barrera de los 8 mundiales de F1 que todavía nadie ha conseguido.