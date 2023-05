Ya es oficial: Alonso logra en Aston Martin lo que no pudo conseguir en Alpine, Ferrari y McLaren

Aunque las esperanzas de Aston Martin en que Fernando Alonso pudiera brindar a la escudería la primera victoria de su historia en la Fórmula 1, pronto ese sentimiento se desvaneció ya que el poderoso ritmo impuesto por Max Verstappen a lo largo de toda la carrera minó las posibilidades de que el bicampeón asturiano pudiera hacer sonar el himno español en Miami.

Ni siquiera Sergio Pérez, compañero de Max, puedo hacer frente a la velocidad del neerlandés, pero Alonso logró una meritoria tercera posición que no solo ratifica su buen desempeño esta temporada, sino que se vio fortalecida por el otro éxito conseguido en el tiempo transcurrido de Mundial de Fórmula 1: sellar un vínculo muy gratificante con Lance Stroll.

Durante su estancia en McLaren, Ferrari y Alpine, Alonso no pudo mantener relaciones especialmente brillantes con los diferentes compañeros que ha tenido al lado y, lejos de trabajar en sintonía por el bien del equipo, las rencillas con Lewis Hamilton, Felipe Massa y Esteban Ocon han marcado su paso por estos equipos.

Pero en Aston Martin la realidad es completamente diferente. A pesar de que Stroll es el hijo el presidente de la marca, Lawrence, el canadiense tiene perfectamente asumido que Alonso es el hombre sobre el que la escudería ha depositado sus esperanzas de poder hacer algo grande esta temporada y lejos de sentirse traicionado por esta decisión, se ha mostrado sumamente agradecido de poder trabajar con un compañero como el español.

Es más, el propio Alonso realizó unas declaraciones a MotorSport en las que elogia de forma realmente admirable a su compañero: “Es un piloto en el que creo como compañero de equipo. Como vimos en Bakú, hablamos sobre la posibilidad de ahorrar neumáticos, no sabíamos exactamente en un formato de velocidad, cuánto durarían... estábamos ahorrando neumáticos y dijo, no voy a atacar a Fernando. El año pasado viví lo contrario. Ya sabes, mi compañero de equipo, como si el primer objetivo fuera yo. Entonces eso obviamente no fue beneficioso para el equipo. Creo que Lance también está jugando un buen papel en esta relación”.

Cabe señalar, además, que esta sinergia entre ambos está siendo clave para que Aston Martin se ubique en la segunda posición del Mundial de Constructores, aunque el equipo británico es consciente de las complicaciones existentes para poder dar caza a Red Bull.