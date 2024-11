Yuki Tsunoda marca territorio: Red Bull F1 a la vista, Colapinto en la cuerda floja

La Fórmula 1 está viviendo una temporada llena de cambios y especulaciones sobre el futuro de los pilotos. Uno de los nombres que ha cobrado fuerza en las últimas semanas es el de Yuki Tsunoda, quien está ganando terreno para un posible ascenso a Red Bull. Mientras tanto, Franco Colapinto se encuentra en una situación incierta, con su futuro en la cuerda floja.

Desde su llegada a la Fórmula 1, Franco Colapinto ha sorprendido a muchos. En su primera carrera, el piloto argentino destacó por su igualdad en pista con su compañero de equipo, Alex Albon, algo que ningún otro piloto había logrado en el tiempo que Albon ha permanecido en el equipo.

Esta igualdad en rendimiento fue una de las grandes sorpresas de la temporada, demostrando el potencial de Colapinto, quien ha tenido que adaptarse rápidamente a un coche que aún no ha podido exprimir al máximo.

Sin embargo, el futuro del piloto no está asegurado. Según rumores recientes, el equipo Red Bull estaría dispuesto a hacer una oferta económica importante por los servicios de Franco Colapinto. Se habla de una cifra cercana a los 20 millones de dólares, lo que podría significar un cambio importante en la estructura del equipo. Este movimiento, sin embargo, también dejaría fuera a Sergio Pérez, quien no ha logrado mantener el nivel esperado durante la temporada 2024, lo que ha abierto la puerta a nuevos pilotos en la escudería austriaca.

No solo Colapinto está luchando por un asiento en el equipo campeón de la F1. Hay otros pilotos que también están en la mira de Red Bull. Uno de los más destacados es Liam Lawson, quien ha mostrado un gran potencial en sus apariciones con el equipo y se perfila como una de las promesas de la cantera. Sin embargo, un nombre que ha cobrado mucha fuerza en las últimas semanas es el de Yuki Tsunoda, quien está dispuesto a dar el salto al equipo de Fórmula 1 más exitoso de la actualidad.

