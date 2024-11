Álex Rins, descontento, alerta sobre las limitaciones electrónicas en su moto

Álex Rins finaliza los test oficiales de MotoGP en Barcelona con un balance mixto. Aunque ha logrado sensaciones positivas y avances en algunos aspectos de la moto, el piloto de Yamaha ha mostrado su descontento con las limitaciones electrónicas que todavía afectan su rendimiento. A pesar de las mejoras y el optimismo moderado, el catalán sigue siendo cauto con respecto a las expectativas para la próxima temporada.

El balance de los test

El piloto español ha señalado que, en cuanto a puesta a punto, han logrado avances importantes en los test, especialmente con el chasis nuevo que probaron en Montmeló. “Podía entrar a la curva más rápido y mantener gas en medio de la curva”, explicó Rins. Este cambio ha sido uno de los puntos más positivos del día, pues no se había logrado un avance de este tipo durante el fin de semana de carreras.

Sin embargo, el progreso no ha sido completo. Rins probó un nuevo motor con más potencia, pero su rendimiento no fue óptimo debido a las limitaciones electrónicas. El piloto dejó claro que, aunque el motor tiene un gran potencial, la electrónica de su moto aún no está preparada para aprovechar toda esa potencia. “No estamos preparados electrónicamente para aprovechar toda esa potencia”, comentó el piloto, dejando en evidencia uno de los principales puntos débiles en el desarrollo actual de Yamaha.

Nuevas expectativas para el futuro

Rins también se mostró esperanzado en cuanto a los desarrollos futuros de Yamaha. La marca japonesa está trabajando en un nuevo motor, que aún no se ha presentado en pruebas, pero se espera que esté disponible pronto. “Creo que el proyecto está bastante avanzado”, señaló Rins, aunque no sabe si el nuevo motor estará listo para los próximos test o si tendrá que esperar hasta el inicio de la temporada en Sepang.

A pesar de las dificultades electrónicas, Rins expresó que el equipo está en la dirección correcta. Sin embargo, subrayó la importancia de mantener los pies en el suelo y no dejarse llevar por los resultados de los test. “Es fácil equivocarse en un test”, advirtió, haciendo referencia al comportamiento de la moto en diferentes condiciones de pista y clima.

La importancia de la cautela

Rins también destacó la relevancia de la cautela en estos momentos. Aunque Fabio Quartararo, su compañero de equipo, logró el tercer mejor tiempo de la tabla, el piloto español prefiere ser prudente.

En su opinión, los test de Barcelona, con un grip bajo en la pista, no son totalmente representativos de cómo se comportará la moto en las condiciones de carrera. “Lo diré en la primera carrera”, afirmó, dejando claro que no tiene intenciones de hacer grandes predicciones antes de ver el desempeño real en pista.