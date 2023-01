Álex Rins ilusiona a Marc Márquez con Honda: cerca de la moto ganadora

Uno de los nombres propios del próximo Mundial de MotoGP 2023 que arrancará el próximo 24 de marzo, con el Gran Premio de Portugal, apunta a ser el de Marc Márquez. Después de varias temporadas pasadas marcadas por las distintas lesiones que ha sufrido, el de Cervera consiguió dejar muestras de recuperación en el tramo final del pasado campeonato -que, recordemos, ganó Pecco Bagnaia- e ilusionó de cara a intentar revalidar el título de MotoGP que no levanta desde 2019.

Sin embargo, lo cierto es que la tarea no será para nada fácil y necesitará una mejora de Honda en su nueva moto si quiere tener opciones de plantar cara a la Yamaha de Fabio Quartararo y a la Ducati de Francesco Pecco Bagnaia. Una mejora que, por otra parte, su nuevo compañero de equipo Álex Rins confirmó que existe en una entrevista concedida para Motorsports.com: “La moto me gustó, las impresiones fueron muy buenas. Me pareció una moto con bastante potencial”, afirmó.

En este sentido, Rins también quiso destacar las diferencias entre Honda y su antigua Suzuki: “La verdad que fue una sensación rara, fue complicado porque es una moto muy diferente a la Suzuki. Lo que más me costó fue la conexión del gas con la potencia, es como muy dulce. La moto me gustó y me quedé a un segundo del primero, y para nada me pareció muy física. Confío en Alberto Puig y en Lucio Cecchinello. Ellos quieren hacer una moto ganadora y voy a aportar lo máximo. ¿Que traigan cosas buenas y me las dejen probar? Significaría que confían en mí. Soy el primero que quiere ganar pese a estar en el equipo satélite”, dijo.

Finalmente, acerca del balance de que hizo de la pasada temporada en la que Álex Rins brilló especialmente en el último tramo, logrando dos victorias en las últimas tres pruebas y terminando en una loable séptima posición en la clasificación general, el español lamentó su poca regularidad: “El año pasado empecé muy bien, y por circunstancias creo que no pude enseñar mi potencial a base de regularidad. Es lo que me faltaba por hacer, pero al final el resultado de las últimas carreras demuestra el nivel que tenemos”, sentenció.