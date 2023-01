Lío en MotoGP: Quartararo carga contra Yamaha y su equipo responde

Los dos grandes nombres propios de la pasada temporada en MotoGP fueron, sin ninguna duda, los de Fabio Quartararo y Francesco Bagnaia que protagonizaron una batalla hasta el último Gran Premio para llevarse con el título de campeón del Mundo. Sin embargo, y a pesar de que el francés estuvo a un nivel individual realmente elevado, el motor de Ducati en comparación con el de Yamaha fue clave para que el italiano se terminara convirtiendo en justo vencedor de MotoGP.

Sin duda alguna, una circunstancia que, seguro, tuvo que ser muy frustrante para el propio Quartararo quien, a pesar de que ya han pasado un par de meses desde el desenlace del pasado curso, sigue molesto con las prestaciones de su escudería hasta tal punto que, como os contamos en Don Balón, el francés cargó duramente contra su equipo en una entrevista para Le Monde. Una situación que, por otra parte, no han pasado por alto en Yamaha donde Takahiro Sumi, jefe de proyecto de la escudería, ha querido responder a Quartararo en declaraciones para GPOne.

En este sentido, Takahiro Sumi entonó en primer lugar el mea culpa, si bien también se quiso defender con algunos de los motivos que no facilitaron que las prestaciones de Yamaha fueran las mejores: “Sabemos que tenemos que mejorar la velocidad punta de la moto. Probablemente aún no hemos sacado el máximo rendimiento a nuestro motor por muchas razones diferentes. Por ejemplo, la fiabilidad, su carácter. Si sólo nos centráramos en la velocidad punta, el motor cambiaría de carácter y se volvería demasiado agresivo. Así que tenemos que optimizarlo todo y eso no es fácil”, dijo.

Finalmente, acerca de lo que tienen preparado de cara al próximo curso para Quartararo, el jefe de Yamaha Takahiro Sumi fue optimista al respecto: “Puedo decir que es una moto con el mismo concepto, que es diferente a la de nuestros rivales y que está dando buenas sensaciones. Aún tenemos que mejorar con nuestro motor para alcanzar su máximo potencial, pero trabajamos en todos los aspectos de la moto, desde el chasis hasta la aerodinámica, intentando no perder el equilibrio”, finalizó.