Álex Rins se pronuncia sobre la lucha por el título y tiene claro su favorito

El piloto español Álex Rins ha vivido una temporada de altibajos en su primer año con Yamaha, una etapa que le ha dejado tanto aprendizajes como desafíos. Sin embargo, el aragonés tiene claro su favorito para el título de MotoGP de este año y no duda en destacar los puntos fuertes de los dos pilotos que se juegan el título.

El 2024 no ha sido un año fácil para Álex Rins. El piloto de Valdealgorfa tuvo que enfrentarse a varios obstáculos, entre ellos una lesión que le afectó en la primera parte de la temporada. A pesar de ello, Rins reconoce que ha aprendido mucho y ha logrado avances importantes con la Yamaha M1, una moto que le ha ofrecido tanto dificultades como satisfacciones. En sus propias palabras, "ha sido un año de altibajos, afectado también por mi lesión y algunos obstáculos de más".

No obstante, Rins destaca la experiencia positiva que ha sacado de la temporada, especialmente en lo que respecta a la adaptación a la Yamaha. "Mi proceso de adaptación resultó ser muy bueno. Estoy contento con el crecimiento, no tanto con los resultados", señaló el piloto, quien ve el lado positivo en su progresión, aunque aún siente que hay margen para mejorar en cuanto a resultados.

El Gran Premio de Malasia, disputado en Sepang, ha sido uno de los momentos más destacados del año para Álex Rins y su equipo. En ese evento, la Yamaha M1 mostró mejoras notables, especialmente en lo que respecta a la electrónica y al chasis. "El paso dado en Sepang fue visible", explicó el piloto español. "La electrónica avanzada ayuda, al igual que el nuevo chasis, a pesar de algunas confusiones a mitad de temporada. Había mucho material, pero ahora hemos encontrado una línea válida".

A pesar de los progresos, Rins también señala que el motor de la Yamaha aún tiene margen de mejora, especialmente en cuanto a la entrada y el paso por curva. El aragonés destacó que el motor para 2025 promete más potencia, lo que, en su opinión, es crucial para poder competir al más alto nivel.

Happy with our best result with Yamaha so far. We’ve still got a lot to do, but the feeling of this weekend fuels us to keep working hard. See you in the next race, no matter where, racing for Valencia 💙💔💛#MalaysianGP #MotoGP #42ins #Yamaha pic.twitter.com/zlIZ26F2sw