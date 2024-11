Andrea Iannone lanza una pulla a Álvaro Bautista y el español le responde sin filtros, se desata la batalla

El regreso de Andrea Iannone al mundo de MotoGP fue una de las sorpresas más destacadas en el Gran Premio de Malasia, en Sepang. Después de cuatro años de inhabilitación, el piloto italiano volvió a subirse a una MotoGP con el equipo VR46 en sustitución de Fabio Di Giannantonio. Aunque terminó en la décimo séptima posición, su experiencia en la carrera fue agotadora y estuvo llena de dificultades.

Iannone se compara con Bautista

En sus declaraciones posteriores a la carrera, Andrea Iannone no dudó en compararse con el piloto español Álvaro Bautista. El italiano se refirió a su rendimiento como “superior” al de Bautista cuando este compitió en el mismo circuito el año pasado. Según Iannone, logró ser 15 segundos más rápido que Bautista en su actuación de 2023, con una moto similar. Este comentario resaltaba el mérito del italiano al haber tenido menos tiempo de preparación, ya que apenas llegó de Jerez antes de la carrera.

Iannone comentó: "A la quinta vuelta ya me dolían los brazos y corrí toda la carrera en modo supervivencia. El objetivo era terminar la carrera. He sido 15 segundos más rápido que Bautista el año pasado con una moto prácticamente igual. Además, él tuvo más tiempo de adaptación, mientras que yo simplemente hice la maleta en Jerez y vine para aquí".

La respuesta sin filtros de Bautista

Las palabras de Iannone no pasaron desapercibidas para Bautista, quien rápidamente utilizó sus redes sociales para responder. Álvaro Bautista, bicampeón de SBK y campeón de 125cc, defendió su desempeño y destacó una diferencia fundamental: él estaba lesionado cuando compitió en el GP de Sepang de 2023.

Bautista respondió en tono contundente: “Madre mía, menos mal que hay tiempos. Realmente ha sido exactamente 2 minutos más rápido que yo... con 1 vuelta menos. Claro, que si a mi tiempo le quitas 1 vuelta, para hacer 19 como hizo él, soy 3 segundos más rápido... y lesionado”. Su respuesta directa puso en perspectiva la comparación hecha por Iannone, subrayando que las condiciones de la carrera de este año fueron diferentes, además de la lesión que él llevaba en aquel momento.

Iannone: "He sido 15 segundos más rápido que Bautista con la misma #MotoGP" https://t.co/SfUcBSisVA — todocircuito.com (@TodocircuitoWeb) November 3, 2024

¿Habrá un nuevo encuentro en Barcelona?

Aún está por definirse si Iannone tendrá una nueva oportunidad en el GP de Barcelona. El piloto mencionó que aún no ha hablado con el equipo VR46 ni con Valentino Rossi sobre esta posibilidad. “Todavía no he hablado con Valentino ni con nadie. Seguro que tendrá que ser la voluntad de todos, de Dall’Igna, pero también la mía”, expresó el piloto, dejando la puerta abierta a una posible participación en el circuito español.