Bagnaia al borde del desastre, un dato sorprendente amenaza con arruinar su año de ensueño en MotoGP

La temporada de MotoGP 2024 está siendo emocionante, pero para Pecco Bagnaia, las cosas no están saliendo como esperaba. A pesar de ser el ganador del Gran Premio de Malasia, la caída en la carrera sprint lo ha puesto en una situación complicada. Este resultado amenaza con arruinar su año soñado y dejar la puerta abierta a su rival, Jorge Martín.

Bagnaia logró su décima victoria en la carrera de Malasia, un logro impresionante que lo coloca al nivel de grandes campeones en la historia de MotoGP. Sin embargo, a pesar de este triunfo, su caída en la carrera sprint ha cambiado el rumbo del campeonato. Ahora, Martín tiene la oportunidad de asegurar el título en Barcelona, donde solo necesita terminar la carrera para coronarse campeón.

#MalaysianGP 🇲🇾



Race: P1



It will go as it should, but I just wanted to win today.

Team, we did it, for the tenth time this season

Until next time ❤️‍🔥🤟🏻 #Go1Free pic.twitter.com/eNudDhpbNJ