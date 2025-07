Bagnaia lanza un dardo a los hermanos Márquez y deja clara su intención para esta temporada

Pecco Bagnaia no atraviesa su mejor momento en MotoGP. El vigente bicampeón no encuentra las sensaciones de antes. Las actualizaciones de su Ducati GP25 no le convencen y lo está pagando en la pista. A pesar de que Marc y Álex Márquez están rindiendo bien, Bagnaia cree que el nivel de la categoría no ha subido. El problema, según él, está en su propio rendimiento.

"Soy yo el que tiene que alcanzar el nivel"

Antes de la carrera en Sachsenring, Bagnaia fue muy claro. No cree que los Márquez estén un paso por delante porque hayan mejorado ellos, sino porque él ha perdido terreno. "Íbamos más fuertes el año pasado", dijo, refiriéndose a sus duelos con Jorge Martín. Ahora, sin embargo, reconoce que tanto Marc Márquez, con su misma moto, como Álex, con la Ducati de 2023, están yendo más rápido.

Pecco ya no se siente el referente en pista. Lo reconoce sin rodeos. "Ya no soy el que marca el ritmo como ocurrió el año pasado", explicó. Cree que es más una cuestión de sensaciones con la moto que un bajón real de su nivel. En Assen logró un podio, pero no lo vivió como un buen resultado. Solo Aragón le dejó buenas sensaciones este año.

Cambio de mentalidad y mirada al futuro

Bagnaia también ha admitido un cambio importante: ahora escucha más a Ducati. Hasta hace poco, ignoraba algunas directrices del equipo y no probaba todo lo que se le sugería. Pero ha entendido que para avanzar, debe trabajar más en sintonía con la fábrica. “He aprendido que es mejor dar más vueltas, incluso cuando no te sientes cómodo”, afirmó.

También se refirió a la situación de Álex Márquez, lesionado tras una dura caída en Assen. Aunque cree que no estará al 100%, avisa que el trazado de Sachsenring, con curvas mayoritariamente a izquierdas y sin frenadas fuertes, podría beneficiar al piloto catalán.

Bagnaia lanza un mensaje claro: no se esconde. Sabe que está por detrás, pero también que tiene margen para mejorar. Y si algo ha dejado claro esta temporada es que no piensa rendirse. Su objetivo es volver a marcar el ritmo, como hizo en los últimos dos años. Y para eso, ya ha empezado a cambiar el chip.