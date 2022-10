Bagnaia pierde una gran oportunidad, Quartararo y Espargaró respiran

Jorge Martín volvió a conseguir la pole en Sepang, tal y como lo hiciera el fin de semana pasado en Australia. El piloto madrileño vive un espectacular estado de forma con la Ducati pese a haber perdido las opciones de formar parte del equipo oficial la temporada que viene, en detrimento del segundo clasificado en Malasia. Enea Bastianini, el italiano formará pareja con Pecco Bagnaia en 2023, el cual podría conseguir el título este año precisamente en este circuito, aunque si lo hace no será gracias a la clasificación de este fin de semana.

Ninguno de los tres candidatos al titulo han realizado una gran clasificación. Tanto Pecco Bagnaia, como Aleix Espargaró, como Fabio Quartararo han quedado noveno, décimo y decimosegundo respectivamente en Sepang tras no conseguir adaptarse a un circuito cuya temperatura ha llegado a alcanzar los 45º. La lluvia no llegaba y el ambiente seco también estuvo a punto de dejar a Marc Márquez fuera de la Q2, pero el de Cervera volvió a hacer de las suyas, y no solamente pudo rodar en la segunda fase, si no que ha conseguido quedar tercero.

El piloto de Honda es uno de los serios candidatos a llevarse la carrera de Malasia, pero a pesar de ellos, los grandes vencedores de la jornada han sido, a pesar del 10º y 12º puesto, Aleix Espargaró y Fabio Quartararo. El piloto italiano podía conseguir en Sepang el título de 2022, pero debido al asfalto y a una caída en la última vuelta, la cual también perjudicó al piloto español, no pudo pasar de la 9ª posición.

Una clasificación muy accidentada, donde el protagonista han sido las caídas de casi todos los pilotos debido a la falta de adherencia de los neumáticos al circuito. Tanto Bagnaia, como Espargaró como Quartararo se han caído al menos una vez, pero el error de los tres, al llevar la misma estrategia, fue esperar a la última vuelta para apretar, ya que una caída sería insalvable, y así sucedió. Los tres pilotos cayeron y Pecco Bagnaia tendrá que intentar conseguir el título de MotoGP 2022 durante la carrera, pero Marc Márquez, Jorge Martín y Aleix Espargaró no se lo pondrán nada fácil. La lluvia y la estrategia de los equipos serán determinantes para saber si en el GP de Valencia se llegarán con opciones de título o el campeonato ya estará resuelto.