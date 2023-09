Bagnaia y Márquez hablan por fin del futuro del 93 en Ducati, que responde duramente a Jorge Martín

Si nada cambia, todo seguirá igual de mal para Marc Márquez, sin ajustarse a las ambiciones de Jorge Martín y sin que haya oposición real a Francesco Pecco Bagnaia, pero no todos los cambios son satisfactorios y hay todavía demasiados asuntos por delante como tomar una decisión. Con todo, los pilotos no son ajenos a los rumores y tanto el líder del Mundial como el más laureado han hablado de la posibilidad de una unión entre Márquez y Ducati.

El Borgo Panigale responden al líder de Pramac

Si hace unos días Jorge Martín era clarísimo y mordaz sobre su futuro en Ducati si estos no le daban una moto titular, ahora es la misma firma italiana la que responde de forma contundente a sus peticiones, poniendo por ahora nombre y apellido a sus quejas: Enea Bastianini. Sin solución de continuidad, en Ducati han confirmado al de Rímini para la temporada 2024 como compañero de Bagnaia, cosa que reafirma la negativa a Martín venida de la temporada 2022. No hay más que hablar.

“Confirmamos oficialmente que Enea también estará con nosotros el año que viene”, decía en Crash Davide Tardozzi, “se merece otro año con la moto de fábrica por lo que ha hecho en el pasado”, zanjaba este tema el director del equipo. Ahora bien, esta historia no ha terminado porque Martín quiere su moto y se ha fijado una fecha, que tiene entre ceja y ceja, 2025. Si por entonces no se la dan, se irá.

¿Ducati y el 93?

Bagnaia respondió con ironía a la posibilidad de que el 93 firme por Ducati y su repercusión en el espectáculo, de si su fichaje sería beneficioso, diciendo: “para el deporte no lo sé, pero para Marc, seguro que sí”. Menos propenso a profundizar en este tema se mostró Márquez, que tradujo la posibilidad como un conjunto de circunstancias, no solo en hallar una moto: “no es sólo la moto, no es sólo el piloto y no es sólo el equipo, es el conjunto”.