Ni Valentino Rossi se lo esperaba: Ducati implosiona por Jorge Martín; viraje hacia Marc Márquez

Se veía venir que la firma de vinculación entre Marco Bezzecchi y la marca de Valentino Rossi, VR46 Mooney, estaba hecha y era prácticamente cuestión de tiempo, una que se ha acortado hasta hacerse oficial: el italiano correrá con el mismo equipo en 2024. Ahora bien, el problema para Ducati no viene por ahí, ni mucho menos, sino por parte de Jorge Martín, su segundo mejor piloto este año tras Pecco Bagnaia, que genera un problema por su situación.

Ultimátum serio y problema enorme en Borgo Panigale

Quizá en Ducati pensaban que confirmar a Jorge Martín en Pramac Ducati para la campaña 2024 iba a sentar bien a las enormes aspiraciones del español o a la negativa recibida desde la firma italiana la pasada campaña en favor de Enea Bastianini, pero eso significa que no han tomado en serio al madrileño o no lo conocen, de ahí que ahora Martín pase al ataque en medio de la vorágine de especulaciones para la moto tras la salida de Johann Zarco y cree un cisma enorme donde parecía que todo iba encaminado a un plácido dominio.

Martín no ha olvidado que no tiene la moto oficial porque Ducati se la dio a Bastianini la pasada campaña y el hecho de que sea prácticamente el único rival de Bagnaia esta temporada, de que haya conseguido batirlo en el Gran Premio de Alemania y que, aún con esas, no se le considere como candidato, le han hecho explotar, y ojo a las consecuencias. “Tengo potencial para ganar también con otra moto. Mi primera elección es Ducati, pero si no aprecian mi trabajo o mi talento, entonces esa será la única opción que tendré (una moto oficial)”, dijo en MotoGP. Alto y claro, como siempre. Hay tiempo, pero también lío.

Desde aquí, que es la situación actual de Martín, Zarco, Bezzecchi y las presiones de Rossi para que Morbidelli se lleve la Pramac 2024, se pueden construir mil y una conjeturas, pero lógicamente muchas voces miran con interés al caldo de cultivo que se está preparando en Ducati en medio del desastre de Honda, que tiene desatendido a un tal Marc Márquez…