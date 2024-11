Bastianini estalla contra MotoGP, la idea de correr en Barcelona no le convence

La decisión de trasladar la última carrera de MotoGP a Barcelona ha generado polémica. Esta carrera, que se celebrará el 17 de noviembre, originalmente iba a tener lugar en Valencia.

Sin embargo, el paso de la DANA obligó a los organizadores a cancelar el Gran Premio en Valencia. La tragedia que ha vivido España en las últimas semanas ha dejado una huella profunda en la comunidad. Por esta razón, algunos pilotos han expresado su descontento con la nueva ubicación de la carrera.

La controversia de la decisión

Enea Bastianini, piloto de Ducati, ha sido uno de los más críticos con la decisión de correr en Barcelona. En declaraciones tras la carrera de Malasia, el italiano dejó clara su postura: “Creo que Barcelona es un circuito bueno. Pero no entiendo la decisión de ir a Barcelona, a España, después de lo que ha pasado”. Su frustración es palpable y refleja la preocupación de varios pilotos que sienten que la carrera no debería celebrarse en un momento tan delicado para el país.

La DANA, que ha provocado inundaciones y daños severos, ha afectado a miles de personas en España. La decisión de llevar a cabo una carrera de motociclismo en medio de esta tragedia parece insensible para muchos. Bastianini expresó que, aunque Barcelona es un buen circuito, el contexto actual hace que la elección sea cuestionable. “Si ha sido así es porque ha sido la única opción”, añadió, dejando entrever que las circunstancias han forzado a los organizadores a actuar de esta manera.

Un fin de temporada tenso

La carrera en Barcelona será crucial, ya que decidirá el título entre Jorge Martín y Pecco Bagnaia. Este contexto aumenta la presión sobre los pilotos, que deben rendir al máximo mientras enfrentan el trasfondo de la tragedia. Para Bastianini, este final de temporada ha sido complicado. En la última carrera, logró un tercer puesto, pero no fue suficiente para él. “Me esperaba estar luchando por la victoria o por la segunda plaza, y la verdad es que tenía los mismos problemas”, confesó.

Questo è il mio 50esimo podio in carriera e lo dedico alle persone della Comunità Valenciana e dell’Emilia Romagna. 🏆🥉🙏 pic.twitter.com/lrrYUvCurL — Enea Bastianini (@Bestia23) November 3, 2024

El piloto de Ducati ha mostrado su frustración no solo por la decisión de la organización, sino también por su rendimiento en pista. “La velocidad en la mitad de la curva no era buena, no como el resto de pilotos”, afirmó. A pesar de ser conocido por su agresividad en la pista, Bastianini admitió que no pudo encontrar la confianza necesaria para realizar una buena carrera. “Siempre he sido muy agresivo con los frenos, pero no me daban la confianza para hacer algo más”, expresó.