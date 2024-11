Bastianini lanza su pronóstico para el Mundial y sorprende a todos con su elección

El Campeonato Mundial de MotoGP está en su fase final y todo se decidirá en el Gran Premio Solidario de Barcelona, donde Jorge Martín y Pecco Bagnaia lucharán por el título.

Aunque Martín parte como favorito debido a su ventaja de 24 puntos, Pecco, bicampeón del mundo, no se puede dar por descartado. En este contexto, Enea Bastianini, compañero de Pecco en Ducati, ha lanzado su pronóstico para el Mundial, sorprendiendo a muchos con su elección.

Jorge Martín, favorito con un "pero"

Jorge Martín llega al Gran Premio de Barcelona con una ventaja sólida de 24 puntos sobre Pecco Bagnaia. Este margen coloca al piloto madrileño como el gran favorito para hacerse con el título de MotoGP. Sin embargo, Enea Bastianini, quien compite junto a Pecco en el equipo oficial de Ducati, ha señalado que la pelea no será sencilla.

Bastianini, aunque apuesta por Jorge Martín como campeón, dejó claro que no se puede subestimar a Pecco Bagnaia. "Será una buena pelea. Seguro que Pecco intentará presionar a Jorge, pero parece que Martín ha aprendido a manejar muy bien la presión", comentó Bastianini. A pesar de la diferencia de puntos, el italiano ve a Pecco como un rival muy peligroso, capaz de hacerle frente a Martín hasta el último momento.

"¿Quién creo que ganará el título? Ahora digo Jorge", agregó Bastianini, aunque rápidamente matizó: "Pero nunca digas nunca, porque en el actual MotoGP puede pasar cualquier cosa". La incertidumbre sobre quién se coronará campeón demuestra la emoción y el nivel de competencia en la categoría reina del motociclismo.

La lucha de Bastianini por el tercer puesto

Aunque Enea Bastianini se muestra confiado en que Martín llevará el título a casa, el italiano también tiene sus propios intereses en juego. Enea está luchando por el tercer puesto en el Mundial, un lugar que disputa con nada menos que Marc Márquez, una leyenda viva del motociclismo.

El piloto de Ducati explicó que esta pelea por el tercer lugar tiene un significado especial para él: "Creo que me importa más a mí que a Marc, porque él ha ganado ocho títulos mundiales y yo sólo he ganado uno". De esta manera, Bastianini dejó claro que, aunque el tercer puesto no sea tan destacado como el primero, es una victoria personal que tiene un valor profundo para él.