Cambios en MotoGP, Pol Espargaró medita su adiós a Honda

Tal y como venimos contando en Don Balón, son muchos los cambios de motos que el mundial de motociclismo va a sufrir la temporada que viene, ya que muchos pilotos acaban sus actuales contratos con sus equipos.

Aires de cambio es lo que se vislumbra en la carrera de Pol Espargaró. El de Granollers se convirtió en el compañero de Marc Marquéz en Honda en 2021, desde entonces las cosas no han sido los esperados y en 2023 podría volver a KTM, el equipo con el que creció como piloto y en el que consiguió los mejores resultados de su carrera.

Espargaró ha analizado en una entrevista la situación del mundial de MotoGP actual. "Parece que hay menos sitio. Cuando salté a MotoGP, las fábricas eran fábricas y los equipos satélite, equipos satélite. Las cosas han cambiado mucho, para bien y para mal. Ahora la competitividad es mucho mayor, y los pilotos son más jóvenes y rápidos. Y las motos son mucho más competitivas. Eso hace la categoría mucho más difícil", explicó.

Sobre su llegada a Honda y lo que está viviendo desde el año pasado Espargaró dice lo siguiente. "Llegué aquí y dije Ok, este es el siguiente paso, el paso de luchar por cinco primeros o un podio a veces a ir por la victoria en cada carrera. Sabía que el primer año sería difícil, porque la moto no funcionaba bien. Pero esperaba que el segundo fuera mucho mejor. Lo fue durante la pretemporada, pero el sueño se acabó muy rápido".

"Para mí, la oportunidad de saltar a este equipo fue otra cosa, no solo para ganar sino para ser parte de una historia con la que soñé cuando era niño. No ha salido como lo planeé… pero normalmente nada sale según lo planeado. Tienes expectativas y a veces llegan, pero de otra forma. No esperábamos estar tan mal", continuó diciendo.

Espargaró fue contundente a la hora de hablar sobre su futuro, en el que lo más probable parece su regreso a KTM. "No creo que llegue hasta el próximo año, pero cambiará. Me gusta mucho Honda y me tratan muy bien. Pero no soy el tipo de piloto que busca dinero o un contrato con el que pueda correr con una marca como tercer piloto hasta los 35 años. Quiero sentirme competitivo", concluyó.