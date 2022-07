Yamaha y Quartararo contra todos: gran desprecio a Espargaró y Márquez

El líder del Mundial de MotoGP, Fabio Quartararo, ha hablado abiertamente de su futuro personal y profesional desde su llegada a la categoría reina. El piloto de Yamaha ha aprovechado el parón en el que se encuentra inmerso la competición para hacer balance de su trayectoria, y de paso mandarle un mensaje a sus rivales españoles Marc Márquez, y en especial a Aleix Espargaró con el que se encuentra batallando por el campeonato. Todo en plenas cinco semanas de vacaciones hasta la próxima carrera en Silverstone el 7 de agosto.



Pese a afirmar no sentir actualmente la presión, el camino de Quartararo hasta MotoGP no ha sido tan fácil como se puede creer: "Ya no pienso en si voy primero o si tengo que mantener esa oposición. Este año creo que ese es uno de mis puntos más fuertes. De cada mal momento puedes extraer un punto positivo, y eso es lo que hace que me supere cuando tengo un mal resultado. Este 10% negativo es el que hace que vayas mejorando en tu carrera, porque en 2016 y 2017 tuve años pésimos que me hicieron ser más fuerte", expresó el vigente campeón tras irse al parón veraniego con la condición de líder.



Sobre la presión que conlleva liderar la tabla del Mundial añadió: "Hace mucho tiempo que no siento la presión. Estoy disfrutando y Yamaha no está ejerciendo presión sobre mí. Yo no me estoy poniendo presión porque siento que no tengo necesidad. Antes de la carrera y la ‘qualy’ no es presión, sino estrés. Es el momento más estresante, justo antes de comenzar. La presión es algo que soy capaz de gestionar muy bien este año. Cuando conoces tu potencial y sabes que puedes estar luchando por victorias y podios. En mi caso, que he ganado un campeonato, ya conozco la presión. La presión que tenía en 2021 las últimas dos carreras en las que me jugaba el campeonato me resultó muy dura. Ahora mismo, que estamos en mitad de campeonato, mi único objetivo es luchar por la victoria y no pienso en el mundial cada vez que me monto en la moto", concluyó el de Yamaha.