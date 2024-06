Con su fichaje, Jorge Martín aparta a KTM y Acosta del Mundial: aviso serio a Marc Márquez y Ducati

Después de una semana llena de movimientos tanto dentro como fuera de Ducati, la decisión de los de Borgo Panigale acabó provocando, no solo, la incorporación de Marc Márquez al equipo oficial de los italianos, sino que, a su vez, conllevó el adiós de Jorge Martín, que se fue a Aprilia para convertirse en el mayor rival de Ducati y así acabar, en 2025, con el reinado de los de rojo en el Mundial de MotoGP.

La realidad es que con el de San Sebastián de los Reyes, el equipo Aprilia ha dado un salto de calidad muy grande, pues, sin desmerecer a Aleix Espargaró, han fichado a un talento generacional dentro de la parrilla de MotoGP como lo es Jorge Martín, con el que según Massimo Rivola, CEO del equipo Aprilia, ya no hay razón para no luchar por el próximo Mundial.

Tal es la confianza, que el directivo italiano ha asegurado que ya no tendrán excusas a lo largo de los próximos años: “No hay más excusas, eso es lo que le dijimos a la empresa. La buena noticia es que viene Jorge. La mala es que ya no tendremos excusas. La presión tiene que subir, porque nuestro camino de superación nos tiene que llevar a la victoria”. Palabras, las de Rivola que recogió Motorsport.com en el evento Aprilia All Stars.

Pareja estelar que deja a Acosta y KTM en segundo plano

Con el madrileño, los de Noale esperan contar con una pareja de primerísimo nivel en la que también esté un Maverick Viñales que este año ha demostrado estar un nivel por encima. Formando así, un dúo que difícilmente puedan superar más allá de Ducati. Y es que, de entre los equipos que persiguen a los de Borgo Panigale todo indica que Aprilia está mejor encaminada que KTM, pues, pese a contar con Pedro Acosta, el peso que ejerce el fichaje Jorge Martín es diferencial.

Así pues, el aviso a Ducati y a Marc Márquez es serio, de modo que los de rojo deberán tener mucho cuidado con el salto de calidad que esperan dar en Aprilia, donde no parece que se vayan a conformar con algo que no sean victorias.