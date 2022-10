Confirmado, Márquez vuela en Tailandia pero serio contratiempo en 2023

Marc Márquez está de vuelta y eso significa espectáculo, además de más componentes y mordiente en los puestos cabeceros. El de Cervera tiene limitaciones debido a sus lesiones, claro, pero estas no le están impidiendo ser rápido en el Gran Premio de Tailandia, donde se mira al cielo, pero sin ser el condicionante decisivo para el de Honda. De hecho, Marc, fue el mejor en la FP1, Zarco lo fue en la FP2. Los ojos miran al ocho veces campeón del mundo, que se mete de lleno como la pieza intangible del Mundial.

En cabeza, Aleix Espargaró es quien más sufrió en el arranque y tienen que cambiar mucho las tornas para que saque ventaja frente a Fabio Quartararo y Francesco Pecco Bagnaia. Ambos, el español y el italiano, a diferencia del de Yamaha, están obligados a puntuar por delante del galo, evitar accidentes y, por tanto, arriesgar. El líder y vigente campeón del mundo no debe llegar a tanto y eso le favorece. Eso sí, como es habitual, se quejó de su incomodidad con respecto a Ducati: “en la moto me noté un poco al límite. ¿Ducati? los cinco primeros, como siempre”.

Otra cosa que debe preocupar por ahí arriba, en la clasificación, es Márquez, que va a más y su ritmo ya se sitúa cerca de las posibilidades de luchar por la carrera. “Estoy contento, estoy muy contento hoy porque los objetivos se van cumpliendo. De carrera a carrera, cada vez me encuentro mejor. He salido y me he sentido mejor que en Japón y en Japón me sentí mejor que en Aragón”, decía en DAZN.

Venimos contando que Márquez, Honda y su visión a corto y largo plazo solo tiene un objetivo: ganar confianza, evitar lesiones y recaídas sobre las ya sufridas y mirar con ambición a 2023, sin embargo, si bien poco a poco estos pasos se van cumpliendo, la firma nipona y el 93 han recibido una dura noticia con respecto al próximo Mundial: Motorland entra en la rotación y se cae en favor Kazajistán e India. Hablamos de un circuito que ha dominado en su carrera el catalán en cinco ocasiones en MotoGP; es decir, uno de los trazados fetiche que ya no estarán en su asalto a su noveno título.