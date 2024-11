Dani Pedrosa sorprende con su noticia, MotoGP sonríe

El piloto español Dani Pedrosa ha renovado su contrato con KTM hasta finales de 2025, una noticia que ha generado gran entusiasmo en el mundo de MotoGP.

Pedrosa, tricampeón del mundo y leyenda de la competición, seguirá desempeñando un papel clave en el desarrollo de la KTM RC16, la moto que compite en la categoría reina del motociclismo. Este acuerdo asegura su continuidad en un proyecto en el que ha sido fundamental desde su llegada en 2019.

Desde que se retiró como piloto oficial en 2018, Pedrosa se ha dedicado a perfeccionar las motos de KTM como piloto de pruebas. Su influencia ha sido notoria, contribuyendo al crecimiento del equipo y mejorando el rendimiento de sus motos en cada temporada. En los últimos años, su labor ha ido más allá del pilotaje, asumiendo también responsabilidades en la gestión y estrategia técnica de la marca.

🚨✍️ @26_DaniPedrosa extends crucial development role for a seventh year.



We're thrilled to announce that Dani has extended his critical role in the process and the progress of development related to KTM's RC16 machinery at the peak of the sport.