Debilidad y polémica en Ducati que toca a Martín y Bagnaia, Márquez toca fondo y KTM se harta

Cómo no va a hablarse del futuro a corto plazo de Marc Márquez si el que por títulos y capacidad parece, y para la mayoría es, el mejor piloto del paddock y sin embargo cada vez con mayor claridad como su distancia con los mejores va aumentando en lugar de retroceder. El asunto va para largo y de momento en los primeros libres de Austria ya se fue al suelo. Otra vez. Asimismo, Ducati y KTM, dos posibles destinos del ilerdense, además de rivales, tienen problemas, aunque de otra magnitud.

Ducati y KTM, en debates de puertas adentro

Ducati y KTM tiene problemas internos y no son tanto deportivos como extradeportivos. Por un lado, los de Borgo Panigale aceptan el enfado de uno de sus mejores representantes junto a Jorge Martín y Francesco Pecco Bagnaia, un Johann Zarco que se deja querer por otras marcas a la par que raja de Ducati. Por el otro, en KTM no están de acuerdo con las ayudas que se van a conceder a las dos firmas japonesas: Honda y Yamaha.

Rajadas

Zarco, que ya está pensándose la salida haca el lugar vacante que ha dejado en LCR, Álex Rins, que se marcha Yamaha sustituyendo a Franco Morbidelli, no ha querido perder la oportunidad ante los medios de citar el maltrato de la firma italiana. “Honda parece que me quiere más que Ducati”, decía en Canal +, para su país, Francia, asegurando que: “no estoy preocupado. Yo tendré opciones, en cualquier caso, y eso es bonito”. A la vez, en KTM, con Pit Beirer al frente, han mostrado que no gusta la ayuda a las firmas japonesas. “El reglamento ya es así: si eres un recién llegado, tienes estas concesiones. Pero Honda y Yamaha, por el amor de Dios, no son recién llegados. Y su éxito no es tan reciente”, aseguró a Motorsport, donde además habló de que ambas marcas habían tenido buenos resultados en algunos puntos de esta temporada.

Nueva caída, de récord

Algo pasa y malo en Honda cuando Márquez no para de caerse. En los libres volvió a hacerlo y es la decimosexta vez que sucede, todo un récord para el ilerdense, que, al menos, pudo probar el nuevo paquete aerodinámico.