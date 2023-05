Defensa inesperada del entorno más duro de Valentino Rossi que eleva a otro nivel a Marc Márquez

Campeones de la talla de Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa o Giacomeo d'Agostini, por palmarés, el más grande de todos los tiempos, han alabado el regreso de Marc Márquez como la esperanza de que el espectáculo en la lucha por las carreras en Moto GP cambie y de un giro que dificulte las cosas a Ducati. En Le Mans pudo verse que el 93 está para eso, estar por ahí, y que su agresividad no va a menguar, y esta no solo no molesta a estas personalidades ni a otras tan llamativas como la que representa al entorno del amigo más duro de Valentino Rossi, sino más bien todo lo contrario, la espolean.

El padre del malogrado Marco Simoncelli, Paolo Simoncelli, con el que Il Dottore tenía una estrecha relación, ha hablado en su blog al respecto de quienes dentro y fuera del paddock se quejan de Márquez, atacando duramente a estas voces críticas y ensalzando al 93. El progenitor de SuperSic comentó sobre su regreso que “aquí había un tipo que después de 45 días de convalecencia se montó en una moto, con un chasis nunca antes probado, y parecía listo para tomar la pole”, decía, a la par que descargaba su opinión al respecto de las críticas: “a diferencia de los demás, a menudo se acusa a Márquez de realizar adelantamientos agresivos y maniobras injustas. Pero los adelantamientos, las trazadas cerradas al borde, la adrenalina y la emoción representan la esencia del motociclismo, sin ellos este deporte no existiría”. Simoncelli dijo que Márquez les mantuvo pegados al televisor, que su conducción representa la esencia de este espectáculo. En verdad, poco menos que podemos suscribir sus palabras.

Regreso en Mugello

La rivalidad reinante en el Mundial se lleva muy a flor de piel en Ducati, que no solo tiene al frente del Campeonato del Mundo de Moto GP a Francesco Pecco Bagnaia, el gran favorito al título, sino que suyas son cinco de las seis primeras plazas de la clasificación, en la que solo se cuela, en tercer lugar, Brad Binder (KTM). Pero si hay algo que duele en Borgo Panigale es la ausencia de uno de sus primeros espadas, uno que por fin puede permitir celebrar al equipo italiano algo con su persona: Enea Bastianini estará en Mugello. El italiano ya está listo para competir y espera, al menos, empezar a sumar puntos y luchar carreras.