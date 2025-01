Dice adiós a Bastianini y apuesta por Márquez, la jugada inesperada que revoluciona MotoGP

La marcha de Enea Bastianini del equipo oficial de Ducati ha sorprendido a muchos, pero su separación de la marca italiana tiene un motivo claro. Carlo Pernat, el veterano manager italiano de Bastianini, reveló que su retiro como representante del piloto se debe a problemas de salud. Pernat, quien sufre un enfisema pulmonar, explicó en una entrevista con Motorionline que ya no puede desempeñar su rol sin estar presente en los circuitos. "Enea conoce mi situación desde septiembre u octubre", afirmó Pernat, señalando que su separación fue amistosa y lógica dadas las circunstancias.

Ahora, Bastianini busca una nueva dirección en su carrera. Su salida coincide con movimientos importantes dentro del equipo Ducati, que han llevado a Marc Márquez a ocupar un lugar destacado junto a algunos de los técnicos que antes trabajaban con el italiano.

Enea Bastianini has split with long-time manager Carlo Pernat and has joined London-based agency MSM 🚨#MotoGP pic.twitter.com/nVpG5f2Awc