Doble crisis para Valentino Rossi y Marc Márquez: Bagnaia echa un cable al ‘amigo’ de Jorge Martín

Nuevo domingo de carreras y nueva decepción para Marc Márquez y Honda. El piloto español partía desde una muy mala 15ª posición, la cual no dejaba con opciones de lograr algo grande en el GP de Silverstone, donde además del enésimo fracaso de la marca japonesa, llegó un batacazo importante para Marco Bezzecchi cuyo ritmo invitaba a pensar en una carrera dominante del italiano. Sin embargo, la presión por adelantar al jefe de filas de Ducati, junto a sus recientes declaraciones pidiendo una moto oficial, lo mandaron directo a la grava.

Marc Márquez, de mal en peor

Ya sabemos que esta no será la temporada de Marc, el de Cervera está viviendo una auténtica pesadilla a lomos de una Honda que cada vez que intenta hacer algo distinto lo manda directamente al suelo. Tan es así, que todavía está por ver un domingo donde el español no vaya al suelo. Desde el año pasado que el español no puntúa en una carrera y esto es inaceptable para el multicampeón del mundo.

Los números no mienten y es que, caerse se ha convertido en una costumbre para Marc, que ya ha besado el asfalto en 15 ocasiones distintas esta temporada. Toda una catástrofe para el mayor de los Márquez.

Ducati es un polvorín

Es evidente que cuando una moto no va bien, el ambiente tiende a estar más crispado, pero eso no implica que cuando las cosas van bien todo se mantenga tranquilo. Incluso en las mejores familias hay problemas y Ducati no es una excepción. Si ayer nos hacíamos eco de la declaración de intenciones de Marco Bezzecchi sobre su intención de ser piloto oficial, el domingo ha sido la puesta en escena perfecta para demostrar que se debe hablar primero en la pista.

El pupilo de Valentino Rossi tenía un ritmo demoledor en Silverstone y lo tenía todo para ganar. Todo, menos una mente fría, pues sus ansias por recuperar la primera posición lo han llevado a caerse en una frenada donde se pasó de optimista.

El objetivo de Bezzecchi no es otro que la moto de Zarco, compañero de un Jorge Martín que con el italiano tendría más dificultades que con su actual compañero de fulas francés. En este sentido, la tranquilidad de un Bagnaia que ha mantenido a raya a Bezzecchi en las primeras vueltas, ha dado un punto de apoyo a Zarco, que espera seguir en el equipo Pramac en 2024.