Lo que faltaba a Honda, Marc Márquez y Silverstone; tras Rins, bomba en Ducati: moto libre en 2024

¿Qué ocurrirá en Silverstone, seguirá la misma dinámica con Francesco Pecco Bagnaia dominando y Jorge Martín luchándole el título o habrá nuevos protagonistas? Apostamos por lo primero. Aunque quizá la pregunta ahora mismo sea saber qué hará Marc Márquez con su futuro, el cual tiene asegurado hasta 2024 pero sobre el que pesa un pesimismo recalcitrante, el de Honda… Y en medio de esta recurrente polémica, dos más: la salida de Álex Rins y ahora el asiento libre de Ducati.

Sobre el trazado del Gran Premio de Gran Bretaña y las posibilidades de Honda y Márquez hay poco que decir, salvo sorpresa se espera un ilerdense rozando la caída y a un ritmo inferior a los pilotos cabeceros. Quizá exista algo más de control y seguridad en el ala dorada, pero no el suficiente como para hacerlo constante y seguramente pujante. Al menos eso pensaba otro excampeón del mundo español y comentarista en Moto GP, Álex Crivillé.

El ex de Honda atendió al diario Marca y dijo al respecto que, aunque espera cierta evolución, “Marc Márquez sí estará mentalmente mejor; está claro que el problema está en la Honda y les sigue faltando mucho”, decía al citado mass media. En verdad, en esta dirección, como ya dijera el 93, se esperan pocos cambios en suelo inglés a corto plazo, pero ha de haberlos, aunque sean pequeños pasos, que son los que necesita el de Cervera para creer y crecer, por eso orden.

¿Y si no? Entonces el ruido seguirá sonando en torno al ocho veces campeón del mundo. Y para echar más leña al fuego, Ducati abre sus puertas en 2024. Decía Paolo Ciabatti en Motorsport que al asiento de Gresini Racing está muy codiciando, aludiendo a la pérdida del mismo que tendrá Fabio di Giannantonio. “Los nombres que han pedido el asiento van más allá de la imaginación”, decía, aludiendo al entrevistador: “¿te imaginas? Hay más”. Sí, certificó que uno de los asientos era para el hermano de la estrella de Honda, no así el otro, que no tiene dueño: “Todavía tenemos que decidir quién irá a la Ducati que dirige el equipo de Nadia Padovani: uno es para Álex Márquez , el otro... quién sabe”, comentaba. Pese a que Ducati ha dicho que Marc Márquez no entre en sus planes, lo cierto es que es una posibilidad y con eso vale para disparar las especulaciones.