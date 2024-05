Ducati decide, salpica a Bagnaia y Bastianini y Aprilia usa a Espargaró para enredar con Márquez

Tras el paso por Francia y Cataluña el Mundial sigue en un puño, eso sí, con Jorge Martín marcando distancias sobre un eje perseguidor en el que Pecco Bagnaia y Marc Márquez luchan por ser la alternativa: del suelo galo salió el español como seguidor; del Circuit, el turinés. Y ambos, sobre la solidez de madrileño, parece que van a más.

Decisión de cambio en Borgo Panigale para la lucha en casa

Ducati pelea en casa en Mugello, el siguiente escenario del calendario, y han querido para la cita del Gran Premio d’Italia Brembo cambiar la cara al equipo de fábrica, el Lenovo Ducati, transformando la indumentaria de sus dos pilotos, Bagnaia y Enea Bastianini, del rojo habitual al azul, en homenaje a la Maglia Azzurra. Este cambio tendrá efectos durante el calentamiento del domingo, donde sendos protagonistas vestirán el azul, blanco y dorado propios de su país.

La sucesión, en marcha

El de Turín no experimentará más cambios en 2025, pero sí el de Rímini, que parece haber agotado sus posibilidades de ser considerado a retener su posición de privilegio en el equipo, y en medio están un Martín y un Márquez al alza, que quizá no iban a pujar por el mismo premio desde que el 93 dejara entrever que con una GP25 le valía para el año que viene, pero que, dado el excepcional nivel del de Gresini y las complicaciones económicas que derivan de mantener a los tres primeros del Mundial 2024, quizá no tengan asegurado su asiento en el box del búfalo. Desde luego el silencio de Ducati no ayuda, como tampoco lo hace la resistencia de Gresini a soltar la GP25 con Marc Márquez y el coqueteo de Pramac con Yamaha.

Y fíjense si no lo hace que Aprilia ha querido, justo al calor de la retirada confirmada de Aleix Espargaró, soltar la caña por ver si puede pescar a la gallina de los huevos de oro, que no es otro que el de Cervera, o un descarte, esa Martín o Bastianini, lo más probable. En Dazn, su director general, Massimo Rivola, así lo reconocía: “estamos preparados para cualquier opción”, advertía, asegurando que “queremos ganar y queremos lo mejor, así que nunca digas nunca”. Para él, la elección más evidente es la comentada, con Bagnaia y Martín de rojo y con Márquez con una GP25, a su altura, pero conservar a los tres no es fácil, de ahí la espera.