Espargaró lo aclara todo en Cataluña: la sorpresa de Márquez y Ducati descoloca a Martín y Pramac

Más allá de romperse el equilibrio que asentaron en Le Mans Jorge Martín y Marc Márquez, con permiso de Francesco Pecco Bagnaia, en el Gran Premio de Cataluña la dinámica ha empezado de la misma forma, con ellos delante; es como si ambos se hubieran marcado un régimen de exigencia mutua que desde la decisión de Ducati para 2025 los espolea. Queda mucho fin de semana, pero las dos Ducati no van a aflojar. Enfrente, en el plano de los despachos, el anuncio de la retirada de Aleix Espargaró y, de paso, las palabras de Enea Bastianini aclaran el panorama.

Una FP1 En la misma línea que Francia

Posiblemente la decisión de salir al trazado catalán con neumático blando trasero ha hecho que Jorge Martín diera el salto por encima del resto en la FP1, justo con un tiempo mejor que de Marc Márquez, segundo, y con un Bagnaia bastante retrasado, séptimo. Hay dos formas de verlo, está caro que el de Lenovo guarda la ropa para los momentos calientes, pero, a la vez, los dos españoles aprietan tiempos de práctica para el time attack.

Friday morning job done by @88jorgemartin! 👍



One second covers the top 16 as current #MotoGP World Championship leader takes top honours ⚡️#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/nhjCgmdXmI — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 24, 2024

El futuro sigue en el aire

Más allá de que exista un plan configurado, como ya os adelantamos ayer en Don Balón Moto GP, sobre la idea de 2025 que planifican en Borgo Panigale, lo cierto es que hay pocas cosas escritas y la decisión, al menos oficialmente, no se ha tomado. Aunque hay señales que le dan forma. Una de las más importantes es la retirada de Aleix Espargaró al final de temporada y el automático señalamiento hacia Bastianini como su sucesor. Además, el de Rímini no descartaba esa idea: “la Aprilia puede ser una opción de cara al futuro. Es una buena fábrica, que ha avanzado mucho. Han realizado un montón de progresos en estos últimos cinco años, y puede ser una buena opción”. Sin los resultados de cara y con Martín y Márquez dos pasos por delante en favoritismo, una de las GP25 parece que no acabará en sus manos y su salida es una posibilidad más que latente.

Showing gratitude and love in an immensely important moment for @aleixespargaro 🫶



El Capitan got very emotional thanking his family 🥹#GrazieCapitano pic.twitter.com/vLoYt82LcJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 23, 2024

Pero qué futuro

Esa es la otra pregunta, qué futuro, porque desde Prima Pramac saben que Martín no seguirá, se vaya al equipo de fábrica o no, pero al parecer el 93 es partidario de seguir en Gresini si no le dan la moto roja; ahora, solo aceptará quedarse si le dan una GP25, que en tal caso iría a parar a su actual equipo y no a VR46 o Pramac.

Así, sabemos que Bastianini tiene pocas opciones de seguir y que Martín y Márquez quieren una GP25, así que Ducati ha de satisfacerlos.