Ducati elige, ¿Márquez o Bagnaia para ganar este año?

Este año, Marc Márquez está imparables. Cada Gran Premio aumenta su ventaja sobre los rivales. Ducati lo sabe y quiere que el título sea suyo cuanto antes. Gigi Dall’Igna, ingeniero jefe de la marca italiana, lo tiene claro: “¿Un mundial este año para Márquez y el próximo para Pecco? Lo aceptaría de inmediato, sin importar el orden”, confesó en una entrevista reciente.

El ritmo de Márquez es abrumador. Su experiencia y talento se notan en cada curva. Bagnaia, su compañero en Ducati, lo sufre de cerca. No es fácil competir con alguien que ya camina firme hacia su noveno campeonato. Pero a pesar de la tensión natural de la competición, la relación entre ambos pilotos sigue siendo profesional. Dall’Igna asegura que no hay problemas: “Nuestros dos pilotos no están resultando especialmente complicados de gestionar. Marc y Pecco son inteligentes, saben hasta dónde llegar o cuándo parar”.

Bagnaia, la esperanza para el futuro

Aunque este año parece reservado para Márquez, el futuro sonríe a Pecco Bagnaia. Ducati ya lo tiene en mente para el próximo campeonato. El italiano necesita consolidarse y aprender de la experiencia junto a Márquez. El ingeniero reconoce que no siempre hay colaboración entre los pilotos en el desarrollo de sus motos: “Es complicado esperar una ayuda entre los dos pilotos de un mismo equipo. Es normal y humano”.

Bagnaia vive un momento complicado. Su evolución se ve limitada por el paso firme de Márquez, pero también está aprendiendo. Cada carrera le deja lecciones valiosas. Ducati confía en que, con paciencia, Bagnaia podrá convertirse en el referente del equipo el año que viene. La estrategia de la marca es clara: apoyar a Márquez ahora y preparar a Pecco para dominar en 2026.

El equipo italiano maneja la situación con cuidado. Saben que las carreras son impredecibles. Por eso, cada decisión cuenta. Este plan no solo refleja la confianza en Márquez y Bagnaia, sino también en la visión de Ducati de mantener su liderazgo en MotoGP. Ducati sabe que este duelo de titanes no solo definirá al campeón de este año, sino que también marcará el rumbo y el futuro del equipo en las próximas temporadas de MotoGP.