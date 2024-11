Ducati rompe su silencio, zasca a Jorge Martín y halago a Bagnaia

Ducati ha decidido romper su silencio y, a través de declaraciones de su team manager, Davide Tardozzi, ha lanzado un mensaje claro y directo sobre la temporada de MotoGP.

En una reciente entrevista, Tardozzi no ha dudado en expresar la decepción que siente el equipo por la salida de Jorge Martín hacia Aprilia y, al mismo tiempo, ha destacado los méritos de Francesco "Pecco" Bagnaia, quien, a pesar de la controversia, sigue siendo el principal referente para la marca italiana.

Un golpe directo a Jorge Martín

La decisión de Jorge Martín de unirse a Aprilia, a pesar de haber sido uno de los máximos rivales de Ducati en la lucha por el título, ha dejado un sabor amargo en Borgo Panigale. Tardozzi no ocultó su descontento con la situación. El team manager dejó claro que Ducati esperaba que Pecco Bagnaia ganara el campeonato, pero también reconoció que el piloto de San Sebastián de los Reyes fue justo campeón.

"Quiero ser sincero, es obvio que queríamos que Pecco ganara el campeonato", afirmó Tardozzi. Sin embargo, en un giro de sinceridad, el responsable de Ducati señaló que el campeonato de Martín fue merecido, debido a la consistencia y los menos errores cometidos a lo largo de la temporada. "Ocho ceros son la razón por la que Pecco no ganó el campeonato", destacó, comparando los resultados de Bagnaia con los tres ceros de Jorge Martín.

Este comentario, aunque reconociendo la valía de Martín, refleja la frustración de Ducati al ver cómo su rival más cercano se alzó con el título, mientras que su propio piloto, Bagnaia, cometió demasiados errores en momentos clave.

Un halago a Bagnaia

A pesar de las críticas, la relación entre Ducati y Pecco Bagnaia sigue siendo sólida. Tardozzi, aunque no oculta la decepción por no haber conseguido el título, aprovechó para resaltar la calidad y el talento de su piloto estrella. "Pecco ha demostrado tener una gran capacidad, aunque los errores cometidos no le permitieron pelear por el campeonato como hubiera querido", añadió.

El team manager también defendió las decisiones estratégicas de Ducati, afirmando que no se arrepienten de su decisión de fichar a Marc Márquez, en lugar de mantener a Jorge Martín en el equipo. Esta afirmación muestra que, a pesar de los altibajos de la temporada, Ducati sigue confiando en el talento de Bagnaia y en su potencial para recuperar el título en el futuro.