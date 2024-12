Ducati va con todo, Pedro Acosta en su órbita y KTM teme perder la joya de MotoGP

La llegada de Pedro Acosta al campeonato de MotoGP como 'rookie' del año en 2024 ha puesto a la categoría patas arriba. Sin embargo, la situación económica de KTM, el equipo actual del piloto murciano, ha sembrado incertidumbre sobre su continuidad. Ducati, por su parte, observa con interés la evolución de la situación, dispuesta a incorporar al joven prodigio.

La estabilidad de KTM se encuentra comprometida debido a una deuda que ronda los tres mil millones de euros. Este panorama ha obligado a la compañía a tomar medidas drásticas, como despidos masivos y la paralización de la producción de motos de calle. En este contexto, el futuro del proyecto de MotoGP más allá de 2026 es una incógnita, algo que no pasa desapercibido para Acosta y su entorno.

Aunque el contrato del piloto con KTM se extiende hasta 2027, las dudas sobre la sostenibilidad del equipo en la élite han llevado a su mánager, Albert Valera, a explorar alternativas. Según reportes de GPOne, Ducati ya ha iniciado contactos preliminares para fichar al talentoso español.

La estructura de Ducati en MotoGP parece sólida, pero el interés por Acosta añade complejidad a sus planes. Actualmente, la marca italiana cuenta con seis motos para la temporada 2025. En el equipo oficial están Marc Márquez y Pecco Bagnaia, mientras que Álex Márquez y Fermín Aldeguer compiten bajo Gresini. El equipo VR46, por su parte, tiene a Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli.

Una posible plaza para Acosta podría abrirse en 2026 en Pramac, ocupando el lugar que actualmente tiene Jorge Martín, cuyo contrato finaliza al término de 2025. No obstante, esto implicaría que Acosta pasaría de ser líder indiscutible en KTM a compartir protagonismo en una alineación repleta de figuras consagradas.

Ducati shows interest in Pedro Acosta amid KTM's financial woes. We could be seeing The Shark in red again. But this time in an Italian manufacturer.