Ducati ya duda, KTM calla y Márquez puede anunciarlo en Silverstone: tres opiniones matan a Honda

Tres de los cuatro pilotos que tiene Honda en plantilla no corrieron en Assen, entre ellos un Marc Márquez que, dolorido por sus contusiones y su fractura en las costillas, decidió no saltar al asfalto el domingo. La sombra de la sospecha ya es demasiado acuciada como para evitar pensar que todo lo que podría hacer Honda lo ha hecho (y está haciendo) mal y que la solución cada vez parece más complicada. De ahí que, salvo el propio 93, que esperará a Silverstone, el resto vean ya factible su salida en 2024.

El ilerdense hace poco tiempo negó haberse ofrecido a KTM, la marca que ahora mismo podría darle asiento en una serie de movimientos más o menos factibles para la campaña 2024, sin embargo el ocho veces campeón del mundo solo mira a Silverstone, aunque espera algo que ya pocos esperan. Y desde luego escuchando las voces que han hablado al respecto de la situación de la firma japonesa, hay poco lugar a la esperanza.

Decía Davide Tardozzi que ve muy complicado que Márquez se vaya a KTM la próxima temporada. Aunque no lo ve imposible. Como su hermano, un Álex Márquez que tras la carrera en el circuito neerlandés dijo del 93 que “no le recomendaría nunca que rompiera un contrato. Pero siempre tienes que seguir tu instinto y hacer lo que tu sientas en ese momento, como yo lo sentí el año pasado”. La duda existe en todos los rincones, como en la cabeza de Márquez.

Y seguramente no ayuden a la decisión de cumplir su contrato las palabras internas, que son las más dolorosas. Así como Alberto Puig decía en DAZN que “la moto está haciendo cosas que no entendemos y que está reaccionando de una manera que los pilotos no esperan. Hay situaciones como las caídas que se han producido que no hemos entendido todavía por qué”. Iker Lecuona, que sustituía a Joan Mir, también lesionado, comentó con respecto a la moto en WorldSBK que “es una moto crítica que no te avisa mucho”. Es decir, ningún punto de referencia de todos cuantos se miren de puertas afuera o hacia dentro sirven a Márquez para progresar, para esperar un cambio, que solo lo ha habido a peor. Sí, esperará a Silverstone, como dijo, pero, ¿cuánto más esperará? En El circuito británico bien podría certificar su adiós a toda esperanza, el preámbulo del adiós a Honda. Y, a estas alturas, a nadie le sorprendería.