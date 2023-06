Miller recula, Márquez duda y Ducati suelta la bomba en Assen: Jorge Martín y otro piloto en 2024

Es complicado entre tanto revuelo encontrar un punto carente de interés en el día a día del Campeonato del Mundo de Motociclismo en su categoría reina. Lógicamente KTM, Ducati y Márquez han dominado lo más resaltable últimamente por motivos obvios y a fe que pueden seguir consiguiéndolo. Por un lado, porque KTM puede ser el nuevo receptor del ilerdense en un futuro no tan remoto que Assen puede acercar aún más; porque Jack Miller se ha retractado de sus palabras durísimas contra el 93, y porque en Borgo Panigale suscriben su dominio a 2024, donde Jorge Martín y otra moto entran en escena.

Bagnaia, igual que Márquez

Los primeros kilómetros para Francesco Pecco Bagnaia y Marc Márquez, salvando las distancias entre los problemas que poseen uno y otro, que son abismales, han sido parejos, marcados por la prudencia que promulgaba el 93 y por la reserva de energías del vigente campeón del mundo, que sin embargo ha salido visiblemente molesto de la mañana. Marco Bezzecchi es quien ha salido con más brío al trazado neerlandés, marcando una distancia sideral con el líder de Honda, 1.865. Lo que decimos, un abismo.

Ha sorprendido antes de la competición un Jack Miller que aunque dijo reafirmarse sobre sus palabras, se retractó de los protagonistas, no dando nombres y quitando de su objetivo a un Márquez que observaba de cerca en rueda de prensa. Miller dijo que se refería a multitud de pilotos como formuladores de quejas, no a uno. Tema zanjado. Más complicado de cerrar será para Márquez cortar el grifo de los fantasmas, ya lo dijo un Stefan Bradl siempre claro y que sustituirá en la prueba a Álex Rins: “será complicado hacer podio”. Algo así como afirmar que tal cosa sería una heroicidad que el magullado cuerpo del 93 quizá ni intente.

Martín, aspirante a todo

Ducati confirmó que la moto de uno de sus múltiples aspirantes al título, Gresini Pramac, volverá la temporada que viene. Y no solo eso, Jorge Martín confirmó que estará en Ducati, aunque recordando que si gana el Mundial espera ser cabeza de cartel junto a Bagnaia. “Todavía no hemos firmado nada, pero hemos acordado con Gresini continuar. La próxima temporada habrá ocho Ducati y luego veremos para 2025”, decía Paolo Ciabatti. La lógica impone que conservar las ocho motos en Borgo Panigale implicará pocos cambios, pero los habrá y eso es lo que aún no se ha revelado: los asientos de Ducati son muy preciados.