Duro ataque del piloto de Honda a Marc Márquez: "él me destruyó"

Stefan Bradl es uno de los grandes pilotos de MotoGP y, como muchos otros, forma parte de la historia de una de las grandes marcas asociadas a este deportiva como es Honda. El piloto alemán fue piloto de pruebas de la escudería japonesa y campeón del mundo de Moto2 en 2011, y como tal se ha ganado el privilegio de aparecer en el documental que la propia marca está realizando sobre su propio equipo, titulada ‘Behind the Dream’. En esta segunda entrega, el protagonista ha sido el piloto alemán y ha hablado sin pelos en la lengua de su rivalidad durante su etapa en HRC con Marc Máquez.

“Tenía celos de Marc cuando vino a MotoGP. No hablábamos mucho porque éramos grandes rivales. Había ganado el título contra él, así que quería vencerlo y él era mucho más rápido. Aceptar la situación en ese momento, a la edad de 23 años, siendo él aún más joven, fue muy difícil. Le tenía mucho respeto como piloto porque tenía un talento increíble. Pero él era más rápido que yo y odiaba eso. Él me destruyó”, apuntaba Stefan Bradl en ‘Behind the Dream’.

Nunca es fácil competir contra el octacampeón, y no todos pueden soportar la presión de ser superado en cada momento por su compañero de equipo. Las comparativas son odiosas, y el hecho de haber sustituido al piloto de Cervera durante las últimas tres temporadas debido a las lesiones sufridas en el hombro ha hecho que Stefan Bradl se dé cuenta de lo gran piloto que es Marc Márquez y de lo difícil que es estar a su altura.

“Reemplazar a Marc nunca es fácil. Es un gran campeón, ha tenido tanto éxito en este equipo con esta gente aquí. Por un lado, me siento realmente privilegiado, pero por otro lado, también es una carga sobre mis hombros”, apunta el alemán.

Marc Márquez ya se encuentra totalmente recuperado de su cuarta operación, incluso ya se ha vuelto a subir a la moto de Honda en el circuito de Misano, probando un prototipo de la que podría ser su moto para el año 2023. Tan satisfactoria ha sido la sesión que incluso pilotos como Bagnaia creen que regresará antes de tiempo, pudiendo reaparecer en el GP de Aragón. Veremos si el italiano lleva razón y vemos competir de nuevo al de Cervera este mismo año en MotoGP.